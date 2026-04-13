Operar Darden Restaurants - DRI CFD

Sobre Darden Restaurants, Inc.

Darden Restaurants, Inc. es una compañía de restaurantes de servicio completo. Posee y opera restaurantes de servicio completo en los Estados Unidos y Canadá bajo los nombres comerciales Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen, Yard House, The Capital Grille, Seasons 52, Bahama Breeze, Eddie V's Prime Seafood y The Capital Burger. La empresa también tiene 25 restaurantes franquiciados en funcionamiento situados en América Latina. Cuenta con cuatro segmentos reportables: Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Fine Dining y Otros negocios. El segmento Olive Garden incluye los restaurantes Olive Garden en Estados Unidos y Canadá. El segmento LongHorn Steakhouse incluye los restaurantes LongHorn Steakhouse en Estados Unidos. El segmento Fine Dining incluye las marcas que operan en el subsegmento de restaurantes de servicio completo. El segmento Otros negocios incluye las marcas restantes Cheddar's Scratch Kitchen, Yard House, Seasons 52, Bahama Breeze y los restaurantes The Capital Burger.

El precio actual de la acción Darden Restaurants en tiempo real es 189.78 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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