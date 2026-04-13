Operar Cummins - CMI CFD

Sobre Cummins Inc.

CUMMINS INC. diseña, fabrica, distribuye y mantiene motores de gas natural y diesel, así como componentes relacionados con el motor. Los segmentos de la Empresa incluyen Motor, Distribución, Componentes y Sistemas de Potencia. El segmento de Motor fabrica y comercializa una gama de motores de diesel y gas natural bajo la marca Cummins, así como ciertas marcas del cliente para el mercado de camiones pesados y medianos, autobuses, vehículos recreativos, automotriz ligero y agrícola. El segmento de Distribución consta de las líneas de productos, que mantienen y/o distribuyen una gama de productos y servicios, incluyendo piezas, motores, generación de energía y mantenimiento. El segmento de Componentes suministra productos, incluyendo sistemas de tratamiento posterior, turbocompresores, productos de filtración y sistemas de combustible para aplicaciones diesel comerciales. El segmento de Sistemas de Potencia consta de negocios, incluyendo tecnologías de Generación de energía, Industriales y de Generadores.

El precio actual de la acción Cummins en tiempo real es 613.95 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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