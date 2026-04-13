Operar Cts Eventim AG - EVD CFD

Sobre CTS Eventim AG & Co KGaA

Cts Eventim AG & Co KgaA es una empresa con sede en Alemania que opera en los mercados de eventos de ocio y venta de entradas de cine. La empresa opera en dos segmentos: Ticketing y Live Entertainment. El objeto del segmento de Ticketing es promover, vender, intermediar, distribuir y comercializar entradas de cine, conciertos, teatro, arte, deportes y otros eventos en Alemania y en el extranjero, utilizando tecnologías de procesamiento y transmisión de datos. Sus entradas se comercializan a través de su plataforma de red (eventim.net), su producto interno de venta de entradas (eventim.inhouse), el producto de venta de entradas deportivas (eventim.tixx) y una solución propia para la venta de entradas y el control de la admisión en estadios y arenas. Los objetivos del segmento de entretenimiento en vivo son planificar, preparar y ejecutar giras y eventos, especialmente eventos musicales y conciertos, y comercializar producciones musicales. También se explotan recintos internacionales. La empresa gestiona kinoheld GmbH como filial mayoritaria.

El precio actual de la acción Cts Eventim AG en tiempo real es 52.945 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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