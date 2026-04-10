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Sobre Continental AG

Continental Aktiengesellschaft es un proveedor automotriz. Los segmentos de la Compañía incluyen Chasis y seguridad, Tren motriz, Interiores, Neumáticos, ContiTech y Otros/consolidación. La división Chasis y seguridad desarrolla, produce y comercializa sistemas inteligentes. La división Chasis y seguridad consta de cuatro unidades de negocio: Dinámica del vehículo, Sistemas de frenos hidráulicos, Seguridad y sensores pasivos y Sistemas avanzados de asistencia al conductor. La división Tren motriz integra soluciones de sistemas para trenes de potencia en vehículos de todas las clases. La división Interiores proporciona administración de información en vehículos y desarrolla y produce soluciones de información, comunicación y red. La división de Neumáticos ofrece seguridad a través de cortas distancias de frenado y agarre, además de reducir el consumo de combustible. La división ContiTech desarrolla, fabrica y comercializa productos para la ingeniería de máquinas y plantas, la minería, la industria automotriz y otras industrias importantes.

El precio actual de la acción Continental AG en tiempo real es 65.4 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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