Operar CNX Resources Corporation - CNX CFD

Sobre CNX Resources Corp

CNX Resources Corporation es una empresa independiente de gas natural y midstream. La empresa se dedica principalmente a la exploración, desarrollo, producción y adquisición de propiedades de gas natural en la cuenca de los Apalaches. Su principal actividad es la producción de gas natural por gasoducto para su venta principalmente a mayoristas de gas. Además, la empresa explota y desarrolla propiedades de metano en capas de carbón (CBM) en Virginia. El segmento de la empresa incluye esquisto y metano en capas de carbón (CBM). Sus propiedades de esquisto extraen gas natural de formaciones de esquisto en Pensilvania, Virginia Occidental y Ohio, de aproximadamente 526.000 acres netos de esquisto Marcellus y aproximadamente 610.000 acres netos de esquisto Utica. Extrae CBM en Virginia a partir de aproximadamente 282.000 acres netos de CBM en los Apalaches centrales. También extrae gas natural de otros yacimientos de petróleo y gas de poca profundidad, principalmente en Illinois, Indiana, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Virginia y Virginia Occidental, en aproximadamente 1.006.000 acres netos.

El precio actual de la acción CNX Resources Corporation en tiempo real es 38.91 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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