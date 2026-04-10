Operar Close Brothers Group PLC - CBGl CFD

Sobre Close Brothers Group plc

Close Brothers Group plc es una empresa de banca comercial. La empresa ofrece servicios de préstamo, captación de depósitos, gestión de patrimonios y negociación de valores. La empresa opera a través de tres segmentos: Banca, Valores y Gestión de Activos. El segmento bancario concede préstamos a pequeñas empresas y particulares, haciendo hincapié en la financiación especializada. También ofrece servicios de captación de depósitos a empresas y particulares del Reino Unido. Su cartera de soluciones incluye la aviación y la marina, la financiación de corredores, el alquiler de cervecerías, los préstamos basados en activos, el alquiler de vehículos comerciales, la financiación de primas de seguros, la financiación de facturas, la financiación de automóviles, la financiación de propiedades, la financiación de servicios profesionales y los servicios tecnológicos. El segmento de valores ofrece servicios de negociación en el Reino Unido a través de Winterflood, un creador de mercado. El segmento de gestión de activos ofrece una serie de servicios de asesoramiento financiero, gestión de inversiones e inversión en línea a clientes privados y asesores profesionales.

El precio actual de la acción Close Brothers Group PLC en tiempo real es 4.1438 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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