Operar Church & Dwight Company Inc - CHD CFD

Sobre Church & Dwight Co., Inc.

Church & Dwight Co., Inc. desarrolla, produce y vende una gama de productos para el hogar, la higiene personal y especiales. Los segmentos de la Compañía incluyen Consumer Domestic, Consumer International y Specialty Products Division (SPD). La Compañía vende también productos especiales a distribuidores y clientes industriales. El segmento Consumer Domestic incluye diferentes marcas, además de otros productos para el hogar y la higiene personal, como los productos para la limpieza KABOOM, el antitranspirante ARRID, las pastas de dientes CLOSE-UP e AIM, y SIMPLY SALINE la solución salina hidratante para la nariz. El segmento Consumer International vende varios productos para la higiene personal, para el hogar y de venta libre en mercados internacionales, como Canadá, Francia, China, Australia, Reino unido, México y Brasil. El segmento de la Compañía SPD produce bicarbonato de sodio, che vende junto a otros productos químicos inorgánicos especiales por diferentes aplicaciones industriales, institucionales, medicas y alimenticias.

El precio actual de la acción Church & Dwight Company Inc en tiempo real es 93.94 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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