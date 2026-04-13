Operar Cardinal Health - CAH CFD

Sobre Cardinal Health Inc

CARDINAL HEALTH, INC. es una empresa de productos y servicios de salud. La Compañía opera a través de dos segmentos: Farmacéuticos y Productos médicos. El segmento de Farmacéuticos distribuye productos farmacéuticos de marca y genéricos, farmacéuticos especiales, productos de salud sin receta y de consumo. Este segmento también opera farmacias nucleares e instalaciones de ciclotrón; proporciona servicios de administración de farmacias para hospitales, así como administración de terapias de medicación y servicios de diagnóstico de pacientes para hospitales, otros proveedores y contribuyentes de atención médica y presta servicios a empresas de salud. El segmento de Productos médicos distribuye una gama de productos de laboratorio, médicos, quirúrgicos, así como presta servicios a hospitales, centros de cirugía ambulatoria, laboratorios clínicos y otros profesionales de la salud. Este segmento también fabrica, genera y desarrolla sus propios productos médicos y quirúrgicos de la marca Cardinal Health. Proporciona servicios de transición y administración de la atención postaguda y software para hospitales.

El precio actual de la acción Cardinal Health en tiempo real es 216.06 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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