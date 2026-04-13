Operar Capital One Financial Corp - COF CFD

Sobre Capital One Financial Corp.

Capital One Financial Corporation es una compañía holding diversificada de servicios financieros. La Compañía, junto con sus subsidiarias, ofrece una gama de productos y servicios financieros a consumidores, pequeñas empresas y clientes comerciales a través de sucursales, Internet y otros canales de distribución. Los segmentos de la compañía incluyen Tarjeta de crédito, Banca del Consumidor, Banca Comercial y otros. El segmento de Tarjetas de crédito consiste en el crédito interno para consumidores y tarjetas de crédito, y los negocios internacionales de préstamos de tarjetas en Canadá y el Reino Unido. El segmento de Banca del Consumidor consiste en sus actividades de préstamos y recaudación de depósitos para consumidores y pequeñas empresas, captación nacional de depósitos, préstamos nacionales para automóviles y préstamos para el hogar y actividades de servicio al cliente. La Banca Comercial consiste en sus servicios de préstamo, recolección de depósitos y administración de tesorería para bienes inmobiliarios comerciales y clientes comerciales e industriales.

El precio actual de la acción Capital One Financial Corp en tiempo real es 196.47 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Berkshire Hathaway Inc., Artelo Biosciences, Inc., Illumina Inc, Collaborative Investment Series Trust - Tuttle Capital Short Innovation ETF, Zanite Acquisition Corp. y SSP Group PLC. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.