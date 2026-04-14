Operar Canon Inc. - 7751 CFD

Sobre Canon Inc

CANON INC. se dedica principalmente al desarrollo, producción, venta de equipos de oficina, sistemas de imágenes, sistemas médicos, equipos industriales y la prestación de servicios relacionados. La Compañía opera cuatro segmentos. El segmento Oficina proporciona máquinas multifunción de oficina, máquinas láser multifunción, impresoras láser, impresoras digitales de deslizamiento continuo, impresoras de gran formato y soluciones de documentos. El segmento del Sistema de imágenes incluye cámaras digitales con lentes intercambiables, cámaras digitales compactas, cámaras de video digitales, cámaras de cine digital y otros. El segmento de Equipos industriales y otros proporciona dispositivos de exposición a semiconductores, dispositivos de exposición FPD, dispositivos de formación de película delgada al vacío, dispositivos de fabricación de pantallas orgánicas, mezcladores de matrices, micromotores, cámaras de red, terminales útiles y otros. El segmento de Sistema Médico proporciona radiografía digital, equipo de diagnóstico de rayos X, equipo de diagnóstico de ultrasonido y otros.

El precio actual de la acción Canon Inc. en tiempo real es 4349.94 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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