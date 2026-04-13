Operar Camping World Holdings Inc - CWH CFD

Sobre Camping World Holdings Inc

Camping World Holdings, Inc. es un minorista de vehículos recreativos (RV) y productos y servicios relacionados. La empresa opera a través de dos segmentos: Good Sam Services and Plans, y RV and Outdoor Retail. Su segmento de Servicios y Planes Good Sam se dedica a la venta de las siguientes ofertas: planes de asistencia de emergencia en carretera; programas de seguros de propiedad y de accidentes; programas de asistencia en viajes; contratos de servicio de vehículos ampliados; financiación de vehículos y asistencia en la refinanciación; ferias y eventos para consumidores, y publicaciones y directorios para consumidores. El segmento de ventas al por menor de vehículos recreativos y al aire libre se dedica a la venta de vehículos recreativos nuevos y usados; comisiones sobre los contratos de financiación y seguros relacionados con la venta de vehículos recreativos; la venta de servicios de vehículos recreativos y trabajos de colisión; la venta de piezas, accesorios y suministros para vehículos recreativos; la venta de productos, equipos y suministros para actividades al aire libre; la distribución de muebles para vehículos recreativos de empresa a empresa, y la venta de afiliaciones al Good Sam Club y tarjetas de crédito de marca compartida.

El precio actual de la acción Camping World Holdings Inc en tiempo real es 7.07 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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