Operar Campbell Soup - CPB CFD

Sobre Campbell Soup Company

CAMPBELL SOUP COMPANY (Campbell) es una empresa de alimentos que fabrica y comercializa productos alimenticios. Los segmentos de la Compañía incluyen Comidas y bebidas simples de América, y Galletas y bocadillos globales. El segmento de Comidas y bebidas simples de América incluye los negocios minoristas y de canales de servicios de alimentos. Este segmento incluye los productos, como las sopas condensadas y listas para servir de Campbell; Caldo y caldos Swanson; Prego salsas para pasta; Pace salsas mexicanas; Salchichas, pastas, frijoles y salsas para la cena de Campbell; Comida de ciruela y aperitivos; Jugos y bebidas V8, y jugo de tomate de Campbell. El segmento de Galletas y bocadillos globales incluye galletas, galletas, panadería y productos congelados de Pepperidge Farm, y galletas de Arnott.

El precio actual de la acción Campbell Soup en tiempo real es 20.1 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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