Operar Bureau Veritas International - BVI CFD

Sobre Bureau Veritas SA

Bureau Veritas SA, anteriormente Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d'Aeronefs, es una empresa con sede en Francia que se dedica principalmente al sector de apoyo empresarial. Ofrece una serie de servicios, como gestión de activos, certificación, servicios de clasificación, consultoría, inspecciones y auditorías, ensayos y análisis, y formación. Está presente en más de 140 países a través de una red de oficinas y laboratorios. La empresa opera a través de sus filiales, entre las que se encuentran BV Argelia, BV Argentina, Bivac Congo y Cesmec Chile, UniCar Group, Quiktrak Inc, Dairy Technical Services Ltd; Sistema PRI, empresa brasileña especializada en la asistencia para la gestión de proyectos; Analysts Inc, especialista estadounidense en supervisión del estado del petróleo (OCM); MatthewsDaniel Ltd, que presta servicios para el mercado de los seguros, Ningbo Hengxin Engineering Testing Co, Ltd (Ningbo Hengxin), Kuhlmann Monitoramento Agricola Ltda, SIEMIC Inc, California Code Check y Primary Integration Solutions."

El precio actual de la acción Bureau Veritas International en tiempo real es 27.14 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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