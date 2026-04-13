Operar Boise Cascade, L.L.C. - BCC CFD

Sobre Boise Cascade Co

Boise Cascade Company es un fabricante de productos de madera de ingeniería (EWP) y madera contrachapada en Norteamérica y distribuidor mayorista de productos de construcción en Estados Unidos. La empresa opera a través de dos segmentos: Productos de madera y Distribución de materiales de construcción (BMD). El segmento de productos de madera fabrica madera de chapa laminada (LVL), vigas en I y vigas laminadas. Además, fabrica paneles de madera contrachapada estructural, de apariencia e industrial, y madera de pino ponderosa. El segmento de distribución de materiales de construcción gestiona una red de instalaciones de distribución que venden una gama de materiales de construcción, incluyendo tableros de virutas orientadas (OSB), madera contrachapada y madera aserrada (denominados colectivamente como productos básicos); artículos de línea general, como revestimientos, cubiertas compuestas, puertas, productos metálicos, aislamiento y techos, y EWP. Sus productos se utilizan en la construcción de viviendas, incluyendo casas unifamiliares, multifamiliares y manufacturadas, y en aplicaciones industriales.

El precio actual de la acción Boise Cascade, L.L.C. en tiempo real es 78.96 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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