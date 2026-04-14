Operar Aurora Cannabis Inc. - ACBca CFD

Sobre Aurora Cannabis Inc

Aurora Cannabis Inc. es una empresa de cannabis medicinal con sede en Canadá. Las principales líneas de negocio de la empresa se centran en la producción, distribución y venta de cannabis y productos relacionados con el cannabis en Canadá e internacionalmente. La cartera de marcas de la empresa incluye Aurora, Aurora Drift, San Rafael '71, Daily Special, MedReleaf, CanniMed, Whistler, Reliva y KG7 CBD. Sus productos de cannabis se cultivan y fabrican principalmente en las instalaciones de Edmonton (Alberta), Bradford (Ontario), Pemberton (Columbia Británica) y Odense (Dinamarca). La empresa se centra en ofrecer sus productos de cannabis al mercado mundial de cannabis medicinal, al mercado de cannabis recreativo y a los mercados mundiales de cannabidiol (CBD) derivado del cáñamo. Produce aproximadamente 150.000 kilogramos (kg) de biomasa de cannabis al año. Sus filiales son 1769474 Alberta Ltd., 2105657 Alberta Inc., Aurora Cannabis Enterprises Inc., Aurora Deutschland GmbH, Aurora Nordic Cannabis A/S y Reliva, LLC, entre otras.

El precio actual de la acción Aurora Cannabis Inc. en tiempo real es 4.8358 CAD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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