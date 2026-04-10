Operar Aumann AG - AAG CFD

Sobre Aumann AG

Aumann AG es un fabricante con sede en Alemania de maquinaria y líneas de producción para componentes de trenes motrices electrificados y un proveedor de equipos para las industrias automotriz, aeroespacial, eléctrica de consumo y otras. La empresa opera a través de dos segmentos: E-Mobility y Classic. En el segmento E-Mobility, diseña, fabrica y vende maquinaria especializada y líneas de producción automatizadas para soluciones de e-movilidad para las industrias de la automoción, aeroespacial, ferroviaria y otras industrias de la movilidad. En el segmento Classic, la empresa diseña, fabrica y vende principalmente maquinaria especializada y líneas de producción automatizadas para los sectores de la automoción, aeroespacial, ferroviario, eléctrico de consumo, agrícola y de tecnologías limpias.

El precio actual de la acción Aumann AG en tiempo real es 12.885 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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