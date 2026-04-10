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Sobre AstraZeneca plc
ASTRAZENECA PLC (AstraZeneca) es una compañía biofarmacéutica. La Compañía se enfoca en el descubrimiento y desarrollo de productos, que luego son fabricados, comercializados y vendidos. La compañía se enfoca en tres áreas principales de terapia: Oncología, Enfermedad Cardiovascular y Metabólica (CVMD) y Respiratoria, mientras persigue terapias selectivas en Autoinmunidad, Infección y Neurociencia. En CVMD, está expandiendo su cartera en el área cardiovascular-renal con activos de última etapa, como ZS-9 y roxadustat, e invirtiendo para explorar los beneficios de sus franquicias SGLT2 y GLP-1 en la enfermedad renal crónica (CKD). ) y la insuficiencia cardíaca (HF). La Compañía tiene aproximadamente 40 proyectos en la Fase I, que incluyen 29 nuevas entidades moleculares (NME) y 11 proyectos combinados de oncología. Tiene aproximadamente 40 proyectos en la Fase II, que incluyen 25 NME; cuatro indicaciones adicionales significativas para proyectos que han llegado a la fase II y siete proyectos de combinación de oncología.
- IndustriaPharmaceuticals (NEC)
- Dirección1 Francis Crick Avenue, CAMBRIDGE, United Kingdom (GBR)
- Empleados83100
- CEOPascal Soriot