Operar ArcelorMittal - MT CFD
Sobre ArcelorMittal SA
ArcelorMittal S.A. (ArcelorMittal) es una sociedad matriz. La Compañía, junto con sus subsidiarias, posee y opera instalaciones de fabricación y extracción de acero en Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y África. ArcelorMittal opera a través de cinco segmentos, que incluyen NAFTA; Europa; Brasil; África y la Comunidad de Estados Independientes (ACIS) y Minería. El segmento NAFTA produce productos planos, largos y tubulares. El segmento de Brasil incluye las operaciones planas de Brasil y las operaciones largas y tubulares de Brasil y los países vecinos. El segmento de Europa es el productor de acero plano en Europa. El segmento ACIS produce una combinación de productos planos y largos y tubulares. El segmento Minería comprende todas las minas propiedad de ArcelorMittal en América, Asia, Europa y África. Produce una gama de productos de acero semielaborados y terminados. La Compañía opera a través de su filial Exosun.
- IndustriaSteel
- Dirección24-26 Boulevard d'Avranches, LUXEMBOURG, Luxembourg (LUX)
- Empleados158000
- CEOLakshmi Mittal