Operar AO WORLD PLC ORD 0.25P - AO. CFD

Sobre AO World PLC

AO World Plc es un minorista de productos eléctricos en línea con sede en el Reino Unido. La empresa opera a través de dos segmentos: la venta online de electrodomésticos y servicios auxiliares a clientes en el Reino Unido y la venta online de electrodomésticos y servicios auxiliares a clientes en Alemania. En el Reino Unido, vende grandes y pequeños electrodomésticos y una gama de teléfonos móviles, equipos audiovisuales, productos eléctricos de consumo y ordenadores portátiles, que entrega a través de su propia empresa de logística y de terceros seleccionados. También presta servicios auxiliares, como la instalación de nuevos productos y el reciclaje de los antiguos, además de ofrecer planes de protección de productos y financiación a los clientes. Atiende al mercado business to business (B2B) en el Reino Unido, prestando servicios de electricidad e instalación a gran escala. Las filiales de la empresa son AO Retail Limited, Expert Logistics Ltd, Worry Free Limited, Elekdirect Limited y Appliances Online Ltd, entre otras.

El precio actual de la acción AO WORLD PLC ORD 0.25P en tiempo real es 0.945 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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