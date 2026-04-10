Operar Amadeus IT Group, S.A. - AMAe CFD

Amadeus IT Group SA, anteriormente Amadeus IT Holding SA, es una empresa con sede en España dedicada a la prestación de servicios de tecnología de la información (IT) principalmente para los sectores del turismo y los viajes.

Las actividades de la compañía se dividen en dos segmentos de negocio: Distribución y Soluciones IT.

La división de Distribución ofrece Global Distribution System (GDS), un sistema de reserva informático (CRS) a nivel mundial que se utiliza como punto de acceso único para la reserva de asientos de aerolíneas, habitaciones de hotel y otros servicios relacionados con viajes por parte de las agencias de viajes y compañías de administración de viajes.

La división de soluciones de IT ofrece una gama de soluciones tecnológicas que automatizan los procesos centrales de los proveedores de viajes.

Entre sus clientes se encuentran compañías de servicios full service y aerolíneas de bajo coste, hoteles, operadores ferroviarios, operadores de cruceros y ferrys, aseguradoras de viajes y compañías de alquiler de automóviles, entre otros.

La Compañía opera a través de numerosas subsidiarias en Europa, América, Asia, África y Australia.