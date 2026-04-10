Operar Allianz SE - ALVd CFD

Sobre Allianz SE

Allianz SE es una empresa de servicios financieros. La Empresa es la sociedad de control del Grupo Allianz (Allianz SE y sus filiales). Los segmentos de la Empresa incluyen Propiedad/Siniestros, Vida/Salud, Gestión de Activos, así como Corporativo y Otros. La Empresa proporciona una oferta de protección de reaseguros, principalmente para las compañías del Grupo Allianz, así como clientes de terceros. El segmento de Propiedad/Siniestros ofrece una gama de productos y servicios para clientes particulares y corporativos. El segmento de Vida/Salud ofrece una gama de productos de seguros de vida y de salud tanto para individuos como para grupos. El segmento de Gestión de Activos proporciona productos y servicios de gestión de activos institucionales y minoristas a inversores de terceros. El segmento de Corporativo y Otros incluye Participación y Tesorería, Banca e Inversiones Alternativas.

El precio actual de la acción Allianz SE en tiempo real es 378.1 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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