Operar Ajinomoto Co., Inc. - 2802 CFD

Sobre Ajinomoto Co Inc

Ajinomoto Co. es una empresa de alimentación. La empresa opera en cuatro segmentos de negocio. Los principales productos del segmento de alimentos japoneses y del segmento de alimentos de ultramar incluyen condimentos y alimentos procesados, alimentos congelados, cafés, así como condimentos umami y edulcorantes para el procesamiento. Los principales productos del segmento Life Support son la nutrición animal y los productos químicos. Los principales productos del segmento Healthcare incluyen aminoácidos para productos farmacéuticos y alimentos. La empresa también lleva a cabo negocios como la fabricación por contrato, las grasas y los aceites, el envasado de materiales, así como la prestación de servicios, entre otros.

El precio actual de la acción Ajinomoto Co., Inc. en tiempo real es 4600.39 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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