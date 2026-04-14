Operar Aflac - AFL CFD

Sobre AFLAC Incorporated

Aflac Incorporated, es una compañía holding. La Compañía esta involucrada en un seguro de salud y vida complementario, que se comercializa y administra a través de su subsidiaria American Family Life Assurance Company de Columbus (Aflac). El negocio de seguros de la Compañía consta de dos segmentos: Aflac Japan y Aflac U.S. ofrece cobertura de accidentes tanto de forma individual como grupal. La Compañía diseña los productos de seguros de los Estados Unidos para proporcionar cobertura suplementaria a las personas que tienen cobertura de seguros medico o primario. Aflac U.S. ofrece cobertura de accidentes tanto a nivel individual como grupal. La Compañía ofrece planes contra el cáncer, planes para enfermedades criticas y planes de cuidados críticos y recuperación.

El precio actual de la acción Aflac en tiempo real es 112.2 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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