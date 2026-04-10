Operar AEM - AWXsg CFD

Sobre AEM Holdings Ltd.

AEM Holdings Ltd. es una empresa con sede en Singapur, que es un proveedor de soluciones de prueba de semiconductores. Se dedica a diseñar y fabricar equipos de fabricación de semiconductores y piezas de utillaje relacionadas. Sus segmentos incluyen soluciones de células de prueba, instrumentación, fabricación por contrato y otros. Las soluciones de células de prueba consisten en soluciones de prueba a nivel de sistema y soluciones de prueba a nivel de oblea. La instrumentación incluye soluciones ATE y soluciones de prueba y medición. La solución de pruebas a nivel de sistema la utilizan los fabricantes de chips para probar módulos y paneles en la industria electrónica. La solución de pruebas a nivel de oblea es una solución de pruebas de aplicaciones específicas para dispositivos de sistemas microelectromecánicos (MEMS). Ofrece servicios de fabricación por contrato, que incluyen el montaje de placas de circuitos impresos y cajas, el diseño de equipos, el montaje de mazos de cables y otros servicios de fabricación. También ofrece gestión de materiales, diseño de circuitos, prototipos e ingeniería de desarrollo.

El precio actual de la acción AEM en tiempo real es 4.815 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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