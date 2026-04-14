Operar Advance Auto Parts - AAP CFD

Sobre Advance Auto Parts, Inc.

ADVANCE AUTO PARTS, INC. proporciona piezas de recambio personalizadas en América del Norte, sirviendo a los clientes de hazlo-por-mi (Servicio Profesional) y hágalo-usted-mismo. Las tiendas y sucursales de la compañía ofrecen una selección de marcas, fabricantes de equipos originales y piezas de repuesto automotrices de marca privada, accesorios, baterías y artículos de mantenimiento para automóviles nacionales e importados, furgonetas, vehículos utilitarios deportivos y camiones de servicio liviano y pesados. Sirve como un sitio de comercio electrónico fácil de usar. Al 31 de diciembre de 2016, operaba 5.062 tiendas en total y 127 sucursales, principalmente con los nombres comerciales de Advance Auto Parts, Autopart International, Carquest y Worldpac. Al 31 de diciembre de 2016, sus operaciones Advance Auto Parts se dividen en tres divisiones geográficas, que operan bajo los nombres comerciales de Advance Auto Parts, Carquest y Autopart International.

El precio actual de la acción Advance Auto Parts en tiempo real es 56.13 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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