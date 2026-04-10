Operar Adidas AG - ADSGN CFD

Sobre adidas AG

ADIDAS AG y sus subsidiarias diseñan, desarrollan, producen y comercializan una variedad de productos de estilo de vida atlético y deportivo. Los segmentos de la Empresa incluyen Europa Occidental; América del Norte; la Gran China; Rusia/CEI; América Latina; Japón; Medio Oriente, Corea del Sur, Sudeste de Asia y el Pacífico; TaylorMade-adidas Golf; Runtastic y Otros negocios administrados de manera centralizada. Cada mercado incluye actividades de mayorista, minorista y comercio electrónico relacionadas a la distribución y venta de productos de las marcas adidas y Reebok a clientes minoristas, así como consumidores finales. La Empresa cuenta con más de 2.800 tiendas propias, más de 12.000 tiendas de franquicia de la marca exclusiva, más de 120.000 establecimientos mayoristas y más de 50 sitios de comercio electrónico. Productos de la marca adidas y Reebok incluyen calzado, prendas de vestir y accesorios, tales como bolsas y pelotas.

El precio actual de la acción Adidas AG en tiempo real es 137.6 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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