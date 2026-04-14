Operar Adams Diversified Equity Fund I - ADX CFD

Sobre Adams Diversified Equity Fund Inc

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (el Fondo) es una sociedad de inversión diversificada y cerrada. El Fondo es un fondo gestionado internamente cuyos objetivos de inversión son la preservación del capital y la obtención de ingresos razonables de las inversiones. El Fondo es un fondo de renta variable estadounidense de gran capitalización gestionado internamente. El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en acciones de alta liquidez de Standard and Poor's 500 (S&P 500). El Fondo invierte en varios sectores, como los servicios de comunicación, el consumo discrecional, los productos básicos de consumo, la energía, las finanzas, la atención sanitaria, la industria y la tecnología de la información (TI). Se centra en identificar e invertir en empresas que están posicionadas para prosperar a través de la incertidumbre de la pandemia."

El precio actual de la acción Adams Diversified Equity Fund I en tiempo real es 23.73 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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