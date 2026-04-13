Operar 3D Systems Corporation - DDD CFD

Sobre 3D Systems Corporation

3D Systems Corporation es una compañía matriz. La compañía ofrece soluciones de impresión tridimensional (3D), que incluyen impresoras 3D, materiales de impresión, software, servicios de fabricación bajo demanda y herramientas de diseño digital. Sus capacidades de atención médica de precisión incluyen simulación, planificación quirúrgica virtual (VSP) e impresión de dispositivos médicos y dentales y guías e instrumentos quirúrgicos. Sus soluciones soportan aplicaciones en una amplia gama de industrias, incluidas la sanidad, la industria aeroespacial, la automoción y los bienes duraderos. La compañía ofrece una gama de impresoras 3D, materiales impresos, software, dispositivos hápticos, escáneres y simuladores quirúrgicos virtuales. La compañía ofrece una gama de tecnologías de impresión en 3D, que incluyen Estereolitografía, Sinterización por láser selectiva, Impresion Metal Directa, Impresion MultiJet y Impresion ColorJet. La compañía también ofrece simuladores de realidad virtual en 3D y módulos de simulación para aplicaciones médicas.

El precio actual de la acción 3D Systems Corporation en tiempo real es 1.94 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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