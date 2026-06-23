Salida a OPI de Chime: cómo hacer trading con acciones de Chime
Conoce más sobre Chime y su posible OPI, los factores que pueden afectar el precio de sus acciones y cómo hacer trading con acciones de Chime mediante CFD cuando cotice en bolsa.
¿Cuándo fue la OPI de Chime?
Chime hizo su debut en el mercado el 11 de junio de 2025, con un precio de oferta pública inicial (OPI) de $27 por acción, con la cual recaudó 864 millones de dólares. La cotización en el Nasdaq Global Select Market valoró esta compañía fintech en unos 11,600 millones de dólares sobre una base totalmente diluida, menos de la mitad de la valoración de 25,000 millones de dólares que recibió durante su última gran ronda de financiamiento.
¿Qué revela el OPI sobre Chime y el mercado?
La OPI, que inicialmente se retrasó debido a la incertidumbre política a principios de 2025, finalmente se llevó a cabo en medio de un repunte de las cotizaciones tecnológicas. Se trata de una de las mayores salidas a OPI de compañías fintech en Estados Unidos en los últimos años.
Chime genera la mayor parte de sus ingresos a partir de las comisiones de intercambio, pequeños cargos por transacción que se cobran cada vez que un cliente realiza una compra con una tarjeta de la marca Chime. Según su prospecto de OPI, la compañía contaba con 8.6 millones de miembros activos a 31 de marzo de 2025, con unos ingresos promedio por usuario de $251 en el primer trimestre.
Si bien la OPI recaudó fondos sustanciales, el reajuste de la valoración refleja un enfriamiento más generalizado de las expectativas de los inversionistas tras el auge posterior a la pandemia. El sentimiento del mercado, la mejora de las condiciones de cotización y la rentabilidad de Chime en términos de EBITDA en el primer trimestre de 2024 contribuyeron a allanar el camino para la salida a bolsa.
¿Qué es Chime?
Chime es un neobanco con sede en Estados Unidos que ofrece servicios bancarios digitales sin sucursales físicas. Fundada en 2012 por Chris Britt y Ryan King, se posiciona como una alternativa a los bancos tradicionales más favorable para el consumidor, ya que ofrece cuentas sin comisiones, depósito directo anticipado y herramientas de ahorro automático.
Hitos clave en la historia de Chime
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2012: se funda en San Francisco (EE. UU.) con la misión de hacer que la banca sea más accesible y transparente.
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2014: lanza públicamente su aplicación de banca móvil, la cual ofrece diversas funciones, como depósitos directos anticipados y cuentas sin comisiones.
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2018: supera el millón de usuarios y comenzó a crecer rápidamente con el auge de la banca digital.
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2020: se convierte en la aplicación de neobanco más descargada en Estados Unidos en medio del cambio hacia la banca en línea provocado por la pandemia.
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2021: reporta haber alcanzado una valoración de 25,000 millones de dólares tras recaudar 750 millones de dólares en una ronda de financiamiento de la Serie G liderada por Sequoia Capital y SoftBank.
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2023: Chime reporta ingresos por 1,300 millones de dólares en 2023, lo que demuestra un importante crecimiento financiero y escalabilidad.
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2025: completa su OPI, con la cual recauda 864 millones de dólares a $27 por acción.
Características principales de Chime
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Banca sin comisiones: sin cuotas mensuales, sin comisiones por sobregiro (hasta un límite) y acceso a más de 60,000 cajeros automáticos.
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Depósito directo anticipado: los usuarios pueden acceder a su nómina hasta dos días antes.
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Ahorro automático: redondea las compras o destina una parte de los ingresos a una cuenta de ahorros.
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Tarjeta para mejorar el historial crediticio: ayuda a los usuarios a mejorar su calificación crediticia sin cuota anual ni verificación de crédito.
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Aplicación fácil de usar: ofrece notificaciones en tiempo real, herramientas para elaborar presupuestos y alertas instantáneas sobre transacciones.
Chime opera mediante asociaciones con bancos regulados, como The Bancorp Bank y Stride Bank, los cuales mantienen los depósitos de los clientes y emiten tarjetas de débito y crédito. Este modelo ha permitido un rápido crecimiento al tiempo que se evitan los requisitos de la licencia bancaria completa.
¿Cómo gana dinero Chime?
El modelo de negocio de Chime se basa en ofrecer servicios financieros sin comisiones, al tiempo que genera ingresos mediante la infraestructura financiera de respaldo y las relaciones con sus socios.
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Fuente de ingresos
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Descripción
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Tarifas de intercambio
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Chime obtiene una parte de las comisiones por transacción que pagan los comercios cuando los usuarios realizan compras con sus tarjetas de débito o crédito Chime. Estas tarifas representan una fuente de ingresos principal.
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Asociaciones de banca como servicio
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Al subcontratar las funciones bancarias básicas a bancos asociados, Chime puede ofrecer servicios financieros con menos costos operativos, al tiempo que se beneficia de acuerdos de reparto de ingresos.
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Ingresos por intereses
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Chime obtiene intereses de los depósitos de los clientes que se mantienen en bancos asociados, de forma similar a como los bancos tradicionales generan margen de interés neto.
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Asociaciones de referencia
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Chime se asocia con otros servicios y compañías fintech, como plataformas de preparación de impuestos o de inversión, y obtiene comisiones por cada registro exitoso.
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Herramientas para ahorrar y mejorar la calificación crediticia
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Aunque las funciones principales son gratuitas, el volumen de usuarios de estas herramientas ayuda a impulsar la participación y aumenta los volúmenes de intercambio.
¿Qué podría influir en el precio de las acciones de Chime en tiempo real?
Es probable que el precio de las acciones en tiempo real de Chime se vea determinado por una amplia combinación de métricas de desempeño interno, la confianza del mercado, las tendencias macroeconómicas y el panorama competitivo en constante evolución. A continuación, analizamos más detenidamente los factores clave que podrían influir en la cotización en tiempo real de Chime, tanto en el corto como en el largo plazo.
Tendencias macroeconómicas y confianza en la tecnología financiera
El modelo de negocio de Chime está estrechamente vinculado al comportamiento financiero de los consumidores, por lo que las condiciones macroeconómicas desempeñarán un papel importante. Las tasas de interés, la inflación, las tendencias del crédito al consumo y los niveles de empleo influyen en la forma en la cual los usuarios interactúan con productos financieros como cuentas corrientes, herramientas de ahorro y tarjetas para mejorar la calificación crediticia.
Por ejemplo, en un entorno de tasas bajas, los ingresos de Chime por intereses de depósitos o comisiones de intercambio podrían verse presionados. Por el contrario, a medida que suben las tasas y se recupera la actividad económica, los saldos de los depósitos y el gasto con tarjetas podrían crecer, lo cual ayudaría a mejorar los resultados de Chime.
La confianza de los inversionistas en las fintech y los neobancos también es fundamental. Entre 2021 y 2023, las valoraciones de los neobancos se sometieron a un intenso escrutinio debido a la falta de pruebas de la viabilidad de sus modelos de negocio y al endurecimiento de la normativa. Un repunte de las OPI de compañías fintech, o un renovado interés institucional por los bancos digitales, podría traducirse en un mayor apoyo a las acciones de Chime al hacer trading.
Fundamentos de la compañía: ingresos, usuarios y rentabilidad.
Los traders y los analistas prestarán mucha atención a los resultados financieros de Chime tras su OPI. En 2023, la compañía declaró rentabilidad en términos de EBITDA, un logro notable en el sector de los neobancos. Pero después de la cotización, los inversionistas querrán ver:
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Crecimiento sostenido de los ingresos netos
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Aumento del ingreso promedio por usuario (ARPU)
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Mejora del margen operativo
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Costos controlados de adquisición de clientes (CAC)
Cualquier indicio de que el crecimiento de Chime se está desacelerando, o de que la rentabilidad depende de una reducción de costos demasiado agresiva, podría desencadenar volatilidad. Por el contrario, unos buenos resultados trimestrales podrían provocar repuntes, especialmente si Chime supera a otras compañías fintech que cotizan en bolsa, como SoFi o Nubank.
La base de usuarios de Chime, estimada en más de 8.6 millones, también es una cifra muy seguida. El crecimiento en usuarios activos verificados, el gasto total con tarjetas y los saldos de depósitos servirán como indicadores del compromiso de los clientes y el potencial de ingresos.
Panorama y cumplimiento normativo
Aunque Chime no cuenta con una licencia bancaria tradicional, opera bajo una estructura regulada mediante asociaciones con The Bancorp Bank y Stride Bank. Esta configuración ha recibido tanto elogios (por su escalabilidad) como críticas (por la posible exposición al riesgo). Cualquier cambio en la forma en la cual los reguladores estadounidenses perciben los modelos de banca como servicio (BaaS) podría afectar la confianza de los inversionistas.
Por ejemplo, si la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) o la FDIC tomaran medidas drásticas contra los acuerdos con bancos asociados, la capacidad de Chime para incorporar nuevos usuarios u ofrecer servicios como la protección contra sobregiros podría verse afectada. Por otro lado, si Chime decide adquirir una licencia bancaria nacional, las acciones podrían beneficiarse de una mayor claridad regulatoria y confianza institucional.
Amenazas competitivas e innovación
Chime opera en un espacio saturado. Los neobancos estadounidenses, como Varo, Current y Dave, compiten por segmentos de usuarios similares, mientras que las fintech consolidadas, como PayPal y Block, continúan ampliando sus funciones bancarias. Los bancos tradicionales también están lanzando marcas exclusivamente digitales, con la esperanza de recuperar cuota de mercado frente a disruptores como Chime.
La capacidad de la compañía para mantenerse a la vanguardia mediante la innovación, como el lanzamiento de nuevos productos crediticios, la ampliación de las herramientas de inversión o la oferta de presupuestos basados en IA, contribuirá a definir su trayectoria de crecimiento. Medidas estratégicas clave, como las alianzas con plataformas de nómina, cadenas minoristas o proveedores de billeteras móviles, podrían generar nuevas fuentes de ingresos e impulsar el alza de las acciones.
La falta de presencia internacional de Chime también podría convertirse en tema de debate. Si esto indica planes de expansión en el extranjero, podría despertar el optimismo de los inversionistas y dar lugar a un aumento de la actividad de trading alcista.
Cobertura mediática, volúmenes de trading y sentimiento
El precio de las acciones de Chime también se verá afectado por la dinámica del mercado en el corto plazo:
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Cobertura mediática: la prensa de alto perfil, ya sea positiva o negativa, puede influir en la opinión y el volumen. Por ejemplo, las noticias sobre interrupciones en el funcionamiento de las aplicaciones, violaciones de datos o cambios en la dirección ejecutiva podrían generar presión de venta.
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Sentimiento social: los trader minoristas que siguen la cotización de las acciones en plataformas como Reddit, X (Twitter) y TikTok podrían provocar fluctuaciones volátiles en los precios, especialmente en los primeros días de cotización.
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Conferencias sobre resultados y previsiones: como compañía que acaba de salir a bolsa, los primeros reportes trimestrales de resultados de Chime marcarán la pauta. Unas previsiones sólidas o unos resultados sorprendentes podrían impulsar el impulso alcista, mientras que unas expectativas no cumplidas podrían provocar fuertes retrocesos.
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Actividad de posiciones cortas y opciones: una elevada actividad de posiciones cortas o un volumen inusual de opciones pueden crear configuraciones técnicas que amplifiquen los movimientos, incluyendo posibles «short squeezes», también conocidos como apretones cortos.
Cómo hacer trading con acciones de Chime mediante CFD
Operar con acciones de Chime mediante contratos por diferencia (CFD) permite a los inversionistas especular sobre los movimientos de los precios sin poseer las acciones subyacentes.
- 1 Elige una plataforma de corretajeBusca un bróker que ofrezca CFD sobre acciones de Chime. Capital.com ofrece miles de instrumentos, incluyendo acciones, índices y materias primas.
- 2 Abre una cuenta de tradingRegístrate con el bróker, completa la verificación de identidad y configura tu cuenta.
- 3 Deposita fondosRegístrate con el bróker, completa la verificación de identidad y configura tu cuenta.
- 4 Monitorea las accionesUna vez que cotice en bolsa, mantente al tanto de las actualizaciones financieras, los cambios normativos y las fluctuaciones del precio de las acciones de Chime.
- 5 Realiza una operaciónUtiliza los CFD para abrir posiciones largas (comprar) o cortas (vender) según tus expectativas del mercado. Puedes usar órdenes de stop-loss y take-profit para gestionar el riesgo.
Conoce más sobre los contratos por diferencias en nuestra guía sobre cómo hacer trading con CFD.
¿Con qué otras acciones de compañías fintech puedo hacer trading?
A continuación, te presentamos algunas acciones de compañías fintech que ofrecen exposición a modelos de negocio similares:
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SoFi (SOFI): banco digital con sede en EE. UU. que ofrece préstamos, inversiones y productos de crédito.
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Block (SQ): ofrece pagos digitales, Cash App y BNPL por medio de Afterpay.
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Paypal (PYPL): uno de los gigantes originales de la tecnología financiera, propietario de Venmo y dedicado a los servicios criptográficos y comerciales.
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Affirm (AFRM): se especializa en BNPL y crédito digital, con alianzas clave que incluyen a Amazon.
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Visa (V) & Mastercard (MA): actores fundamentales en el ámbito de los pagos que respaldan la infraestructura que sustenta la tecnología financiera.
Conoce más sobre las acciones y los mercados bursátiles en nuestra completa guía para hacer trading con acciones.
Preguntas frecuentes
¿Quién es el dueño de Chime?
Entre los principales accionistas de Chime, se encuentran el director ejecutivo Chris Britt, el cofundador Ryan King e inversionistas institucionales como Sequoia Capital, DST Global, Tiger Global y SoftBank Vision Fund.
¿Cuánto vale Chime?
Chime fue valorada por última vez en unos 11,600 millones de dólares tras su OPI en junio de 2025. Su valoración en la OPI puede ajustarse en función de las condiciones del mercado, los resultados financieros y la confianza de los inversionistas.
¿Cuándo fue la OPI de Chime?
La OPI de Chime tuvo lugar el 12 de junio de 2025. Anteriormente, Chime no había confirmado una fecha, pero los analistas de mercado habían anticipado una cotización en bolsa en 2025 o 2026.
¿Cómo puedo invertir en Chime antes de su OPI?
Es posible comprar acciones con anterioridad a la OPI en mercados secundarios, como Forge Global o EquityZen, aunque suelen estar limitadas a inversionistas acreditados. La mayoría de los traders minoristas tendrán que esperar hasta que se haga pública la cotización.
¿Chime está disponible para hacer trading con CFD?
Ya puedes hacer trading con las acciones de Chime por medio de CFD en Capital.com. Puedes especular sobre la evolución del precio sin poseer las acciones subyacentes, apostando por posiciones largas o cortas en función de tu visión del mercado.
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