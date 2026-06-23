OPI de Arm: cómo hacer trading con acciones de ARM
Conoce todo sobre Arm y su OPI, con los posibles determinantes de su precio, y cómo hacer trading con valores tecnológicos por medio de CFD.
¿Cuándo es la OPI de Arm?
Arm Holdings salió a bolsa públicamente el 14 de septiembre de 2023, tras el anuncio del precio de su OPI el 13 de septiembre. El precio de su OPI fue de $51 por acción, lo cual supone una valoración estimada de entre 52,000 y 54,500 millones de dólares.
El diseñador de chips, con sede en el Reino Unido, optó por salir a bolsa en los EE. UU., y su compañía matriz, SoftBank, vendió una participación del 9.4% para recaudar unos 4,870 millones de dólares. Fue la mayor OPI tecnológica del año, reflejo del interés por los semiconductores y los valores relacionados con la IA.
Arm cotiza con el símbolo «ARM» en el mercado de valores Nasdaq, con el siguiente horario de trading, de lunes a viernes:
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Horario de verano (de marzo a noviembre): 14:30 a 21:00 UTC
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Horario normal (de noviembre a marzo): 13:30 a 20:00 UTC
Las acciones que cotizan en el NASDAQ también pueden ser objeto de trading antes y después de las horas de mercado. Monitorea su precio en vivo con nuestro gráfico de precios de las acciones de Arm Holdings.
¿Qué es Arm?
Arm es una compañía británica de semiconductores y diseño de software con sede en Cambridge, fundada en 1990 como empresa conjunta de Acorn Computers, Apple y VLSI Technology. Desarrolla arquitecturas de procesadores energéticamente eficientes que se utilizan en smartphones, tabletas, portátiles, servidores y dispositivos IoT. En lugar de fabricar chips, Arm licencia sus diseños a compañías como Samsung, que los integra en su propio hardware.
La tecnología de Arm es la base de alrededor del 99% de los teléfonos inteligentes del mundo y desempeña un papel cada vez más importante en la computación en la nube, la IA y los sistemas de automoción. Sus diseños de chips son conocidos por su bajo consumo de energía, lo que los convierte en un estándar de la informática móvil e integrada. Arm ha creado un ecosistema mundial de más de 1,000 socios que han integrado en sus productos más de 250,000 millones de chips basados en Arm.
Arm Holdings fue adquirida por la japonesa SoftBank en 2016 por 32,000 millones de dólares y está dirigida por el CEO René Haas, que asumió el cargo en 2022.Nvidia intentó adquirir Arm por 40,000 millones de dólares en 2020, pero el acuerdo se abandonó debido a obstáculos regulatorios.
¿Qué impulsa el precio en vivo de las acciones de Arm?
El precio en vivo de las acciones de Arm puede verse influido por diversos factores, como la demanda de IP de semiconductores, los volúmenes de licencias, los desarrollos en IA y computación de borde, el posicionamiento competitivo y el sentimiento macroeconómico más amplio.
Ingresos por licencias y regalías
Arm obtiene la mayor parte de sus ingresos mediante la concesión de licencias de sus arquitecturas de chips y el cobro de regalías por cada dispositivo vendido con sus diseños. Por ello, las fluctuaciones en los volúmenes de licencias y en la demanda del mercado final —en particular, en smartphones, centros de datos y automoción— podrían influir en su valoración.
Por ejemplo, Arm registró un crecimiento interanual de las regalías en 2024 impulsado por la demanda de su arquitectura v9 en dispositivos móviles con IA. Sin embargo, la ralentización en los envíos de smartphones o los retrasos en el despliegue de chips para automóviles podrían afectar la actividad de concesión de licencias y pesar sobre el precio de ARM.
IA y computación de borde
La posición de Arm en la alimentación de cargas de trabajo de IA de bajo consumo y dispositivos de computación de borde puede respaldar las perspectivas de crecimiento en el largo plazo. La adopción de sus diseños en aceleradores de IA, wearables e infraestructuras inteligentes podría ser un motor positivo para el sentimiento.
Por el contrario, si los rivales o las alternativas basadas en RISC-V ganan terreno en la IA o los sistemas integrados, la ventaja tecnológica de Arm podría verse amenazada. La reacción del mercado ante nuevas asociaciones o lanzamientos de productos en estos ámbitos puede influir en la cotización de la acción en uno u otro sentido.
Riesgo de concentración de clientes
Entre los clientes de Arm, figuran grandes fabricantes de chips, como Nvidia. Dada la envergadura de estas relaciones, cualquier cambio en las condiciones de las licencias, la renovación de los contratos o los cambios estratégicos de los principales socios podría afectar los ingresos futuros. En 2023, Arm reveló que más del 50% de sus ingresos procedía de sus cinco principales clientes.
Si una de estas compañías reduce su dependencia de la propiedad intelectual de Arm —por ejemplo, invirtiendo en el diseño interno de chips o en arquitecturas alternativas— el precio de las acciones de Arm puede sufrir presiones a la baja. Por otra parte, una integración más profunda o la ampliación de los acuerdos de licencia pueden generar un impulso positivo.
Litigios y observancia de la propiedad intelectual
Por ejemplo, los recientes litigios con Qualcomm sobre acuerdos de licencia se han intensificado, y Arm canceló la licencia de arquitectura de Qualcomm a finales de 2024, alegando un uso no autorizado de su propiedad intelectual. Tales litigios subrayan el compromiso de Arm de proteger su propiedad intelectual en mercados clave. Los futuros desarrollos legales o incertidumbres sobre los derechos de propiedad intelectual podrían influir en el sentimiento.
Ciclo de los semiconductores y macrotendencias
Al igual que otros valores relacionados con los chips, el precio de las acciones de Arm puede responder a ciclos más amplios de los semiconductores, correcciones de inventarios y tendencias de capex. La recuperación de la demanda mundial de chips —especialmente, en los segmentos de dispositivos móviles, automoción y centros de datos— podría favorecer el desempeño de la acción.
Por el contrario, ciertos vientos en contra, como el exceso de existencias, la ralentización de la demanda de electrónica de consumo o la subida de las tasas de interés, pueden lastrar las valoraciones del sector. Arm, a pesar de su modelo de negocio de activos ligeros, sigue estando expuesta a los mismos riesgos de la cadena de suministro y del mercado final que otros actores del ecosistema.
Conoce más sobre los contratos por diferencias en nuestra guía de trading con CFD.
Cómo hacer trading con acciones de Arm
A continuación, se explica cómo hacer trading con acciones de Arm en la plataforma de trading que prefieras. Las acciones de Arm cotizan en el mercado de valores NASDAQ durante el horario de trading bursátil habitual en los EE. UU.
- 1. Elige una plataforma de tradingElige un bróker que ofrezca acciones de Arm. Muchos brókeres ofrecen acceso a acciones de Arm por medio de CFD, lo cual permite a los traders especular con los movimientos de los precios sin poseer las acciones subyacentes.
- 2 Crea una cuenta de tradingCrea una cuenta en la plataforma que elijas. Tendrás que facilitar tus datos personales y completar sus chequeos de identidad.
- 3 Deposita fondosAñade dinero a tu cuenta mediante el método de pago que prefieras. Deposita solo el monto con el que desees hacer trading.
- 4 Monitorea el precio de las acciones de ArmMonitorea el precio en vivo de Arm con nuestro gráfico de precios de las acciones de Arm Holdings. Vigila indicadores como la publicación de resultados, las noticias del sector, los eventos geopolíticos y los cambios normativos.
- 5 Realiza una operaciónCuando estés preparado, abre una posición en un CFD. Toma una posición larga o corta según tu visión del mercado. Considera la posibilidad de utilizar órdenes stop-loss y take-profit para gestionar el riesgo.
Conoce más sobre los contratos por diferencias en nuestra guía de trading con CFD.
¿Con qué valores tecnológicos puedo hacer trading?
Además de Arm Holdings, los traders también pueden obtener exposición a un sector tecnológico más amplio al hacer trading con otros valores líderes en semiconductores, informática, IA e infraestructura en la nube.
Qualcomm (QCOM)
Qualcomm es un licenciatario clave de Arm y utiliza su arquitectura en los chips Snapdragon para teléfonos inteligentes, tabletas y sistemas de automoción.Qualcomm genera ingresos tanto de la venta de chips como de los acuerdos de licencia, y el precio de sus acciones se ve influido por factores como la demanda mundial de dispositivos móviles, el despliegue de la red 5G y el crecimiento de los vehículos conectados y las plataformas XR.
Advanced Micro Devices (AMD)
AMD fabrica las CPU x86, así como GPU para gaming, computadoras y servidores. Compite con los diseños basados en Arm en centros de datos y aplicaciones integradas.AMD adquirió Xilinx en 2022, ampliando su portafolio a la computación adaptativa, incluida la IA y los casos de uso industrial. El precio de sus acciones se ve influido por varios factores, como el lanzamiento de productos de IA, las referencias de la competencia y los ingresos procedentes de los segmentos de centros de datos.
Conoce más en nuestra guía de trading con AMD.
Raspberry Pi Holdings (RPI)
Raspberry Pi, que salió a bolsa en Londres en 2024, diseña ordenadores monoplaca de bajo costo para los mercados educacional, industrial y de aficionados. Sus placas utilizan procesadores basados en Arm suministrados por Broadcom y ejecutan software de código abierto. Raspberry Pi también se ha expandido a aplicaciones integradas e industriales.
Conoce más en nuestra guía sobre la OPI de Raspberry Pi.
Apple (AAPL)
Apple utiliza silicio personalizado basado en Arm en toda su gama de productos, incluidos los chips de la serie M en los Mac y los de la serie A en iPhones e iPads. Su transición al diseño interno de chips comenzó en 2020 y se completó en 2022, con el objetivo de reducir su dependencia de proveedores externos. Los reportes trimestrales de beneficios, la evolución de la cadena de suministro, el crecimiento de los ingresos por servicios, las preocupaciones geopolíticas y los anuncios de productos pueden influir en el precio de las acciones de Apple.
Conoce más en nuestra guía de trading con Apple.
Nvidia (NVDA)
Nvidia diseña GPU y aceleradores de IA que se utilizan en centros de datos, vehículos autónomos y computación de alto desempeño. Aunque sus principales productos no se basan en la arquitectura Arm, la CPU Grace de Nvidia —lanzada en 2024— utiliza núcleos Arm para orientarse a la IA y las cargas de trabajo a hiperescala. Los beneficios de la compañía, los ingresos de los centros de datos y la evolución de su ecosistema CUDA pueden influir en el precio de las acciones de Nvidia.
Conoce más en nuestra guía de trading con Nvidia.
O descubre cómo hacer trading con valores tecnológicos y mucho más en nuestra guía de trading con acciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cuándo salieron a bolsa las acciones de Arm?
Arm Holdings cotiza en el mercado de valores NASDAQ desde el 14 de septiembre de 2023 con el ticker —o símbolo bursátil— «ARM». El precio de la OPI fue de $51 por acción, y SoftBank vendió alrededor del 10% de la compañía para recaudar 4,870 millones de dólares. La salida a bolsa dio a Arm una valoración inicial aproximada de entre 52,000 y 54,500 millones de dólares.
¿Fue un éxito la OPI de Arm?
La OPI de Arm fue la mayor salida a bolsa en el sector tecnológico estadounidense de 2023 y atrajo una importante demanda institucional. Las acciones abrieron a $56.10 y cerraron su primer día de trading a $63.59, un 24% más que su precio de apertura. Sin embargo, el desempeño desde entonces ha variado en consonancia con las tendencias del sector de semiconductores y el posicionamiento de los inversionistas en torno a la IA y la demanda de chips móviles.
¿Cuál es el valor de Arm?
A 1 de abril de 2025, Arm Holdings tenía una capitalización bursátil intradía de más de 100,000 millones de dólares. Su valoración se ve influida por los volúmenes de licencias, los ingresos por regalías y la adopción de sus arquitecturas de chips en los mercados de IA, automoción y dispositivos móviles.
¿Se pueden comprar acciones de ARM?
Sí. Se puede hacer trading con las acciones de Arm en el mercado de valores NASDAQ durante el horario de mercado estadounidense. Los traders pueden comprar acciones directamente por medio de una plataforma de trading de acciones o especular con los movimientos de precios mediante contratos por diferencia (CFD), los cuales están disponibles en plataformas como Capital.com.
¿Cuándo propuso Nvidia la compra de Arm?
Nvidia acordó adquirir Arm a SoftBank en septiembre de 2020 por 40,000 millones de dólares, que incluían componentes en acciones y en efectivo. El acuerdo fue bloqueado por los reguladores de los EE. UU., el Reino Unido y la UE por motivos de competencia y abandonado formalmente en febrero de 2022. Arm siguió siendo propiedad de SoftBank hasta su OPI en 2023.