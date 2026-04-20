Ενισχυμένες επιστροφές, υψηλότερη μόχλευση 1 και γενναιόδωρες ανταμοιβές παραπομπής, διαθέσιμες σε μια βραβευμένη πλατφόρμα. 2
Επιστροφές spread με βάση το πώς διαπραγματεύεστε. Έως 20% επιστροφή, υπολογισμένη κάθε μήνα, και δική σας να την αιτηθείτε όταν το επιλέξετε.
Μια επιστροφή έως 37,5% σε χρεώσεις χρηματοδότησης διανυκτέρευσης για επιλεγμένα μέσα, υπολογιζόμενη μηνιαία και διαθέσιμη για αίτημα όταν το επιλέξετε.
Εκμεταλλευτείτε τη διαθέσιμη μόχλευση έως 500:1 σε forex, δείκτες, πετρέλαιο και χρυσό, και έως 33:1 σε μετοχές.
Η παραπομπή ενός επιλέξιμου πελάτη σημαίνει ότι μπορείτε να λάβετε έως και 50% από τις επιστροφές διαπραγμάτευσης που δημιουργούν, υπόκεινται σε όρους. 3
Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί προσφέρουν υψηλότερη μόχλευση από τους λιανικούς λογαριασμούς. Αυτό αυξάνει την έκθεση αλλά μπορεί επίσης να ενισχύσει τις απώλειες αν οι αγορές κινηθούν εναντίον σας.
Η προστασία αρνητικού υπολοίπου ισχύει από προεπιλογή για επαγγελματικούς λογαριασμούς. Ωστόσο, μπορεί να αφαιρεθεί κατά περίπτωση. Αν αυτό συμβεί, οι απώλειες μπορεί να υπερβούν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, και μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον πληρωμές.
Οι επαγγελματίες πελάτες θεωρείται ότι έχουν μεγαλύτερη γνώση και εμπειρία στις διαπραγματεύσεις. Οι επικοινωνίες μας, επομένως, υποθέτουν οικειότητα με τις αγορές και τις έννοιες της διαπραγμάτευσης.
Οι επαγγελματίες πελάτες δεν λαμβάνουν γραπτές προειδοποιήσεις κινδύνου σχετικά με μεμονωμένες διαπραγματεύσεις, αντικατοπτρίζοντας το εκτιμώμενο επίπεδο εμπειρίας τους.
Οι επαγγελματίες πελάτες λειτουργούν υπό ένα διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένες διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων ή αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων αποζημίωσης επενδυτών που είναι διαθέσιμα στους λιανικούς πελάτες.
Πλήρης έκθεση στην αγορά – με χαμηλές απαιτήσεις περιθωρίου. 1
|Μέγιστη επαγγελματική μόχλευση
|Ισοδύναμο περιθώριο
|Κύρια FX
|500:1
|0.2
|Κύριοι δείκτες
|500:1
|0.2
|Χρυσός
|500:1
|0.2
|Πετρέλαιο
|500:1
|0.2
|Κύριες μετοχές
|33:1
|3.03%
|Κρυπτονομίσματα
|100:1
|1
Ένα ποσοστό του spread σας υπολογίζεται μηνιαία και είναι διαθέσιμο για αίτημα όταν το επιλέξετε.
|Όγκος θέσεων
|$0εκ-$5εκ
|$5εκ-$10εκ
|>$10εκ
|Επιστροφή %
|5
|1.0
|2.0
Ένα ποσοστό του CFD swap σας υπολογίζεται μηνιαία και είναι διαθέσιμο για αίτημα όταν το επιλέξετε.
|Χρηματοοικονομικό μέσο
|Ανταλλαγή επιστροφής
|Μετοχές
|37.5%
|Δείκτες
|37.5%
|Εμπορεύματα
|37.5%
|Forex και πολύτιμα μέταλλα
|33.3%
|Κρυπτονομίσματα
|1.0
Όταν παραπέμπετε έναν πελάτη που πληροί τις προϋποθέσεις για επαγγελματική ιδιότητα, θα λάβετε το 50% της αξίας της επιστροφής που δημιουργείται από τον παραπεμφθέντα πελάτη, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
Παραπέμπετε έναν Επαγγελματία πελάτη που ανοίγει και κλείνει θέσεις μέσα στην ίδια ημέρα διαπραγματεύσεων, δημιουργώντας €1.000 σε επιστροφές από spread.
Λαμβάνετε €500 ως επιστροφή παραπομπής, ενώ ο παραπεμπόμενος πελάτης συνεχίζει να λαμβάνει την πλήρη επαγγελματική του επιστροφή.
Αναφέρετε έναν επαγγελματία πελάτη που κατέχει κάποιες θέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, δημιουργώντας €900 σε επιστροφές spread και €600 σε επιστροφές swap.
Λαμβάνετε συνολικά €750 ως επιστροφή παραπομπής, υπολογισμένη ως 50% των επιστροφών που δημιουργούνται, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
Μπορείτε να διαβάσετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Επαγγελματικού λογαριασμού εδώ. Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα παραπομπής φίλου κάνοντας κλικ εδώ.
1Η μόχλευση των διαπραγματεύσεων ενισχύει τόσο τα κέρδη όσο και τις απώλεις;, καθιστώντας την επικίνδυνη.
2Καλύτερος CFD Broker 2026 – Broker Chooser
3Δείτε τους Όρους & Προϋποθέσεις του επαγγελματικού μας προγράμματος παραπομπής εδώ.