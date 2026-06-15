Οι σημερινοί δείκτες που σημείωσαν πτώση

Τι συνθέτει έναν χρηματοοικονομικό δείκτη;

Ένας δείκτης αποτελείται από μια επιλεγμένη ομάδα μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων που αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας αγοράς. Η σύνθεση ενός δείκτη καθορίζεται από τον πάροχο του δείκτη και βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον κλάδο, τη ρευστότητα και τη γεωγραφική θέση.

Πολλοί δείκτες σταθμίζονται με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι οι εταιρείες με υψηλότερη αγοραία αξία έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην απόδοση του δείκτη. Ορισμένοι δείκτες εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς (όπως η τεχνολογία ή η υγειονομική περίθαλψη) ή βιομηχανίες, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την απόδοσή τους.

Οι δείκτες μπορούν επίσης να αντιπροσωπεύουν εθνικές αγορές (όπως ο Nikkei 225 για την Ιαπωνία), περιφερειακές αγορές (όπως ο Euro Stoxx 50 για την Ευρωζώνη) ή ακόμη και παγκόσμιες αγορές.

Ενώ η πλειονότητα των δεικτών περιλαμβάνει μετοχές από εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, ορισμένοι δείκτες παρακολουθούν άλλα στοιχεία, όπως την απόδοση των κρατικών ή εταιρικών ομολόγων. Οι δείκτες μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και άλλα είδη περιουσιακών στοιχείων, όπως εμπορεύματα.