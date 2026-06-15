Αρχική οθόνηΑγορέςΔείκτεςΟι πιο ευμετάβλητοι δείκτες
Με απλά λόγια, η μεταβλητότητα είναι το μέτρο του μεγέθους της κίνησης των τιμών ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου με την πάροδο του χρόνου. Ενώ οι ευμετάβλητοι δείκτες, καθώς και τα ευμετάβλητα περιουσιακά στοιχεία γενικά, μπορούν να παρουσιάσουν ευκαιρίες για τους traders, μπορούν επίσης να παρουσιάσουν σημαντικούς κινδύνους για το κεφάλαιο. Οι πιο ευμετάβλητοι δείκτες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, γι' αυτό και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα εργαλεία, όπως ο VIX, για να κατανοήσετε το βαθμό στον οποίο κινούνται οι αγορές, καθώς και να εφαρμόσετε τεχνικούς και θεμελιώδεις δείκτες για να προβλέψετε που μπορεί να κινηθούν στη συνέχεια.
Η μεταβλητότητα των δεικτών μετράται μέσω εργαλείων όπως ο VIX, ο οποίος σχετίζεται άμεσα με τον δείκτη US 500 και τις προσδοκίες για τη μεταβλητότητά του. Η ιστορική μεταβλητότητα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της τυπικής απόκλισης των ημερήσιων μεταβολών των τιμών, ενώ η έμμεση μεταβλητότητα είναι μια άλλη δυνητικά χρήσιμη έννοια που περιλαμβάνει μοντέλα τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Επίσης, το μέσο πραγματικό εύρος, ή ATR, υπολογίζει το εύρος μεταξύ των υψηλών και των χαμηλών τιμών ενός δείκτη για μια δεδομένη περίοδο.Οι Bollinger Bands® μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν όπου το μέγεθος της "ζώνης", που προέρχεται από έναν κινητό μέσο όρο, μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη μεταβλητότητα με βάση το πλάτος των ζωνών.
Η μεταβλητότητα της αγοράς στους δείκτες, καθώς και σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, υπόκειται σε πολλές επιρροές. Τα νέα για τα κέρδη είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις μεγαλύτερες μετοχές ενός δείκτη όπως ο US Tech 100. Για παράδειγμα, τα κέρδη της Apple ή της Microsoft που απέτυχαν ή υπερέβησαν τις προσδοκίες μπορούν να έχουν ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο στη συνολική τιμή του δείκτη λόγω της σημαντικής επιρροής αυτών των μετοχών με μεγάλη βαρύτητα. Επίσης, ευρύτεροι μακροοικονομικοί παράγοντες όπως η αγορά εργασίας, η βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα και οι αποφάσεις για τα επιτόκια μπορούν να επηρεάσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και με τη σειρά τους να επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών και των δεικτών. Σε τεχνικό επίπεδο, τα βασικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης μπορούν επίσης να υπαγορεύσουν τη μεταβλητότητα.
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου, ή διαπραγμάτευση με μόχλευση, είναι όταν οι traders έχουν έκθεση σε μεγαλύτερες θέσεις από το μέγεθος της αρχικής τους κατάθεσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να κερδίσουν περισσότερα από το ποσό που κατέθεσαν, αλλά μπορεί επίσης να χάσουν περισσότερα σε δυσμενείς συνθήκες της αγοράς. Κατά τη διαπραγμάτευση με περιθώριο, πρέπει να καταθέσετε μόνο ένα μικρό ποσοστό της συνολικής αξίας της θέσης (γνωστό ως περιθώριο). Αν η θέση σας πάει εναντίον σας, μπορεί να λάβετε κλήση περιθωρίου, πράγμα που σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια στο λογαριασμό σας έχουν πέσει κάτω από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταθέσετε περισσότερα χρήματα ή να μειώσετε το μέγεθός σας για να συνεχίσετε τις διαπραγματεύσεις.