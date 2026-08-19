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Συναλλαγές Italy 40 - IT40 CFD

52914-0.34%
The chart shows the IT40 index price data over the last 1 day, with a current level of 52914, a high of 53072, and a low of 52917.
Πώληση

52899

Αγορά

52914

15
Χαμηλό: 52917Υψηλό: 53072
Διαπραγματευτής
36.2069%
Αγοραστές
63.7931%
Προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων. Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.
Όροι Συναλλαγών
Τύπος
Αυτή η χρηματοπιστωτική αγορά είναι διαθέσιμη για διαπραγμάτευση CFD.
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CFD
Spread15
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης αγοράς
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης αγοράς
Περιθώριο. Η επένδυσή σας
€1,000.00
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
Χρεώσεις από την πλήρη αξία της θέσης
-0.017313 %
(-€1.70)

Μέγεθος διαπραγμάτευσης με μόχλευση ~€10,000.00

Χρήματα από μόχλευση ~€9,000.00

-0.01731%
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης πώλησης
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης πώλησης
Περιθώριο. Η επένδυσή σας
€1,000.00
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
Χρεώσεις από την πλήρη αξία της θέσης
-0.004909 %
(-€0.50)

Μέγεθος διαπραγμάτευσης με μόχλευση ~€10,000.00

Χρήματα από μόχλευση ~€9,000.00

-0.00491%
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης overnight21:00 (UTC)
ΝόμισμαEUR
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα0.001
Περιθώριο10.00%
Χρηματιστήριο
Προμήθεια στη διαπραγμάτευση10%
Ασφάλιστρο εγγυημένης παύσης
Το τέλος για εγγυημένη παύση απωλειών (GSL) επιβάλλεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί η GSL. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα Χρεώσεις και Τέληστην ιστοσελίδα μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
0.03%

1Η χρέωση που χρεώνουμε για την εκτέλεση της διαπραγμάτευσής σας είναι το spread, η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα της ιστοσελίδας μας Χρεώσεις και Προμήθειες για περισσότερες πληροφορίες

Συναλλαγές Italy 40 - IT40

The Italy 40 index, or the FTSE MIB, is considered the benchmark for the national Italian stock exchange, the Borsa Italiana. The index consists of the 40 most capitalised and liquid stocks that are listed on the Borsa Italiana. In 2017 the market capitalisation of the Italy 40 index comprised € 2.37 trillion. Prior to June 2009 the index was managed by Standard & Poor’s and called the S&P/MIB. Today the Italy 40 is totally owned by London Stock Exchange Group, which is Borsa Italiana’s parent company. Trade CFDs on Italy 40 with Capital.com.

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Διαβάστε τα σχόλια των πελατών μας1, ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας τους.
2024-09-12
N****

Από τις καλύτερες εφαρμογές που έχω δοκιμάσει Σου έχει και την επιλογή για δοκιμαστικό τέλειο συγχαρητήρια στους δημιουργούς μπρα σας

2024-08-23
A****** P********

Μια εξαιρετική εφαρμογή αν θέλεις να μάθεις από μετοχές κτλπ και πάρα πολύ yser friendly

2024-04-16
S*** X*********

Ότι καλύτερο πρώτα σε μαθαίνει μετά αρχίζει και γίνεται ποιο διασκέδαστηκο και ωραίο

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-09-06
N*******

Η εμπειρία πού έχω γενικά είναι πάρα πολύ καλή. Νιώθω σιγουριά για ότι πρόβλημα προκύψει θα λυθεί. Η εταιρία έχει πολύ καλή οργάνωση σέ όλους τούς τομείς. Η κάθε μέρα είναι καλύτερη από την άλλη

2024-01-24
T******* A******

Άψογη εξυπηρέτηση και οργάνωση!!!

2024-01-19
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2025-02-06
G**** T*******

Γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα στην εφαρμογή

2024-11-14
Γι***** Κ******

Τιμια συνεργασια,καταπληκτικοι ανθρωποι.γιωργος.

2024-07-10
L***** K****

Η πλατφόρμα είναι οκ μέχρι στιγμής χωρίς κολλήματα

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

2024-01-11
p*** p****

Πολύ έγκυρη εφαρμογή. Δεν είναι απατεώνες

2024-02-15
E****

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΜΝΕΙ TRADING.EΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΜΜΕΣΣΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ{ ΟΠΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ } ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ|| ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ || ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ .

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4.6
Αξιολογήσεις και κριτικές
4.7
Αξιολογήσεις και κριτικές
4.6
4.6

Τρία βήματα για να ξεκινήσετε

1. Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας (υπόκειται σε επιλεξιμότητα)2. Κατάθεση με τους δικούς σας όρους3. Ξεκινήστε όταν είστε έτοιμοι