Οι καλύτεροι δείκτες ορμής για τους traders

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι δεικτών ορμής;

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες δεικτών ορμής: οι κορυφαίοι δείκτες και οι δείκτες καθυστέρησης. Οι κορυφαίοι δείκτες ορμής μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη πιθανών ανατροπών των τιμών, ενώ οι δείκτες ορμής καθυστέρησης επιβεβαιώνουν τις τάσεις που έχουν ήδη διαμορφωθεί. Πολλοί δείκτες δυναμικής είναι ταλαντωτές που κυμαίνονται εντός ενός καθορισμένου εύρους για να αναδεικνύουν τις υπεραγορασμένες και υπερπουλημένες συνθήκες.

Κορυφαίες δείκτες ορμής

Οι κορυφαίοι δείκτες προσπαθούν να υποδείξουν τις κινήσεις των τιμών εντοπίζοντας πότε ένα περιουσιακό στοιχείο είναι υπεραγορασμένο ή υπερπουλημένο - βοηθούν τους traders να προβλέψουν τις αντιστροφές τάσεων πριν αυτές συμβούν.

Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) μετρά το μέγεθος των πρόσφατων μεταβολών των τιμών σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100. Ένας RSI πάνω από 70 υποδηλώνει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο είναι υπεραγορασμένο και θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια υποχώρηση των τιμών. Μια μέτρηση κάτω από 30 υποδηλώνει συνθήκες υπερπώλησης, οι οποίες μπορεί να σηματοδοτήσουν μια πιθανή αύξηση των τιμών.

Ο στοχαστικός ταλαντωτής συγκρίνει την τιμή κλεισίματος του περιουσιακού στοιχείου με το εύρος τιμών του κατά τη διάρκεια μιας επιλεγμένης περιόδου, η οποία συχνά ορίζεται σε 14. Ο στοχαστικός ταλαντωτής κινείται επίσης μεταξύ 0 και 100, με τιμές άνω του 80 να υποδηλώνουν υπεραγορασμένες συνθήκες και τιμές κάτω του 20 να υποδηλώνουν υπερπουλημένες συνθήκες. Βοηθά τους traders να εντοπίζουν πιθανές αντιστροφές τάσεων αναζητώντας διασταυρώσεις μεταξύ των γραμμών %K και %D.

Ο Williams %R μετράει πόσο κοντά βρίσκεται η τιμή κλεισίματος στο υψηλότερο υψηλό του εύρους τιμών της κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου. Κυμαίνεται από -100 έως 0. Μετρήσεις πάνω από το -20 δείχνουν ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι υπεραγορασμένο, ενώ μετρήσεις κάτω από το -80 δείχνουν ότι μπορεί να είναι υπερπουλημένο.

Δείκτες καθυστέρησης ορμής

Οι δείκτες καθυστέρησης επιβεβαιώνουν τις τάσεις αφού έχουν ήδη σχηματιστεί - βοηθούν τους traders να επιβεβαιώσουν αν μια υπάρχουσα τάση έχει ισχυρή ορμή ή εξασθενεί.

Ο κινητός μέσος όρος σύγκλισης απόκλισης (MACD) αποτελείται από μια γραμμή MACD, γραμμή σήματος και ιστόγραμμα. Όταν η γραμμή MACD διασταυρώνεται πάνω από τη γραμμή σήματος, αυτό υποδηλώνει ανοδική δυναμική. Όταν περάσει κάτω από αυτό, υποδηλώνει πτωτική δυναμική. Εν τω μεταξύ, το ιστόγραμμα MACD υποδεικνύει τη δύναμη της ορμής, εμφανίζοντας την απόσταση μεταξύ αυτές τις δύο γραμμές.

Ο δείκτης μέσης κατεύθυνσης (ADX) μετρά την ισχύ μιας τάσης και χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με τις γραμμές DI για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της τάσης.Ο ADX κυμαίνεται από 0 έως 100, με τιμές άνω του 25 να υποδηλώνουν συνήθως μια ισχυρή τάση και τιμές κάτω του 20 να υποδηλώνουν μια αδύναμη τάση.

Ο δείκτης ορμής (MOM) υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ της πιο πρόσφατης τιμής κλεισίματος και μιας προηγούμενης τιμής κλεισίματος για μια καθορισμένη περίοδο. Εάν η τιμή της ορμής είναι πάνω από το μηδέν, αυτό υποδηλώνει ανοδική ορμή. Εάν είναι κάτω από το μηδέν, υποδηλώνει πτωτική δυναμική. Οι traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν το MOM για να επιβεβαιώσουν εάν ένα περιουσιακό στοιχείο κερδίζει ή χάνει δύναμη στην τρέχουσα τάση του.

Δείκτες ορμής μετοχών

Οι δείκτες ορμής χρησιμοποιούνται ευρέως για να προσδιοριστεί εάν μια μετοχή κερδίζει ή χάνει ορμή.

RSI και Ο MACD χρησιμοποιείται συχνά στη διαπραγμάτευση μετοχών για τον εντοπισμό της ισχύος μιας τάσης, ενώ ο RSI προσδιορίζει συγκεκριμένα τις συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Το ποσοστό μεταβολής (ROC) υπολογίζει τη ποσοστιαία μεταβολή της τιμής συγκρίνοντας την τρέχουσα τιμή με μια προηγούμενη τιμή κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου. Ένας αυξανόμενος ROC υποδηλώνει αύξηση της δυναμικής, ενώ ένας μειωμένος ROC υποδηλώνει εξασθένιση της δυναμικής.

Δείκτης ορμής eBay

Ο δείκτης ορμής eBay αναφέρεται σε τυπικά εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κινήσεων της τιμής της μετοχής της eBay. Οι traders χρησιμοποιούν δείκτες όπως RSI, MACD ή ADX για να αξιολογήσουν τη δυναμική των μετοχών της eBay με τον ίδιο τρόπο που θα αξιολογούσαν οποιαδήποτε άλλη μετοχή. Δεν πρόκειται για προσαρμοσμένα μοντέλα ή αποκλειστικούς αλγόριθμους της eBay, αλλά για ευρέως χρησιμοποιούμενους τεχνικούς δείκτες που εφαρμόζονται στα δεδομένα μετοχών της eBay.

