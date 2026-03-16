Silber (XAG/USD) notiert zum Stand von 9:47 Uhr UTC am 12. März 2026 bei 86,928 $ pro Feinunze, innerhalb einer Intraday-Spanne von 84,391–88,947 $ auf Capital.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Unterstützung für Silber in der aktuellen Handelssitzung ergibt sich aus einer Kombination anhaltender Safe-Haven-Nachfrage im Zusammenhang mit geopolitischen Spannungen im Nahen Osten (Reuters, 28. Februar 2026) und einem strukturellen globalen Angebotsdefizit, da Chinas Exportbeschränkungen – wirksam seit 1. Januar 2026 – die Ausfuhren von raffiniertem Silber eingeschränkt und die physische Verfügbarkeit verknappt haben (Investing News Network, 13. Januar 2026). Der US-Dollar-Index (DXY) notiert nahe 99,4, ein festeres Niveau, das das Aufwärtspotenzial begrenzt hat (Trading Economics, 12. März 2026), während die am Mittwoch veröffentlichten US-Verbraucherpreise von +2,4 % im Jahresvergleich für Februar weitgehend den Erwartungen entsprachen, die Zinssenkungserwartungen der Federal Reserve für 2026 weitgehend stabil hielten und ein insgesamt neutrales makroökonomisches Umfeld für das Metall schufen (CNBC, 11. März 2026).

Silberpreis-Prognose 2026-2030: Analystenmeinungen zu Kurszielen

Zum Stand vom 12. März 2026 spiegeln Silberprognosen von Drittanbietern stark divergierende Ansichten über die Entwicklung des Metalls bis 2026 wider, geprägt von strukturellen Angebotsdefiziten, Verschiebungen in der industriellen Nachfrage, geopolitischen Risiken und Erwartungen zur Federal-Reserve-Politik. Die folgenden Kursziele fassen führende Drittanbieter-Prognosen zusammen, die zwischen dem 28. Februar und 12. März 2026 veröffentlicht wurden.

J.P. Morgan Global Research (Jahresdurchschnitt 2026)

J.P. Morgan Global Research prognostiziert einen durchschnittlichen Silberpreis von 81 $/oz für das Gesamtjahr 2026, mit Quartalsprognosen von 84 $/oz in Q1, 75 $/oz in Q2, 80 $/oz in Q3 und 85 $/oz in Q4. Stratege Gregory Shearer nennt mehrjährige physische Angebotsdefizite, erhöhte spekulative Positionierung und das Risiko einer Nachfragezerstörung bei Solaranwendungen als Schlüsselvariablen und fügt hinzu, dass die Bank beim Wiedereinstieg kurzfristig vorsichtig bleibt, bis überschüssige spekulative Nachfrage abgebaut ist (J.P. Morgan Global Research, 10. Februar 2026).

FXStreet (kurzfristige technische Spanne)

FXStreet stellt fest, dass die Erholungsdynamik von XAG/USD unterhalb einer wichtigen Widerstandshürde nahe 86,15 $ ins Stocken geriet, wobei der exponentiell gleitende 100-Stunden-Durchschnitt als Barriere für weiteres Aufwärtspotenzial fungiert. Der Bericht kennzeichnet einen Durchbruch über 86,15 $ als notwendig, um die Zone von 88–89 $ anzusteuern, während Unterstützung nahe 84 $ identifiziert wird, da ein festerer US-Dollar und gemischte Risikobereitschaft das Metall kurzfristig in einer Spanne halten (FXStreet, 12. März 2026).

FX Leaders (bullische Multi-Analysten-Spanne)

FX Leaders berichtet, dass die Bank of America prognostiziert, dass Silber 2026 135 $/oz erreichen wird, unter Verweis auf ein sich verengendes Gold-Silber-Verhältnis nahe 59:1 zusammen mit beschleunigter industrieller Nachfrage. Der Bericht stellt auch fest, dass einige unabhängige Analysten dreistellige Silberpreise vorhersagen, wobei 100 $/oz als wichtige psychologische Barriere gekennzeichnet wird, bei der ein nachhaltiger Durchbruch Short-Covering an den Terminbörsen auslösen könnte (FX Leaders, 3. März 2026).

Finance Magnates (institutioneller Konsensbereich)

Finance Magnates legt eine institutionelle Spanne dar, die von J.P. Morgans Durchschnitt von 81 $/oz bis zum Bull-Case der Bank of America von 309 $/oz für 2026 reicht, wobei unabhängige Analysten 185–260 $/oz auf Basis von Thesen zu physischer Knappheit und Preisfindungsdynamik auf östlichen Märkten prognostizieren. Die im Bericht zitierte technische Analyse setzt 120 $/oz als erstes Hauptziel bei einem Durchbruch über 94 $/oz an, mit 136 $/oz als vollständigem Fibonacci-Erweiterungsziel, während 80 $/oz als Mittelkanal-Unterstützung identifiziert wird (Finance Magnates, 10. März 2026).

CoinCodex (algorithmische Spanne 2026)

CoinCodex prognostiziert XAG/USD-Handel zwischen etwa 80,02–111,95 $/oz Mitte 2026, mit einem Durchschnitt nahe 92,49 $/oz, der sich bis Jahresende auf 163,81–229,18 $/oz ausweitet. Das Modell kennzeichnet hohe erwartete Volatilität und starke kurzfristige Schwankungen und prognostiziert einen Preis von etwa 82,53 $/oz, bei Sensibilität gegenüber spekulativer Positionierung und makroökonomischen Stimmungsverschiebungen (CoinCodex, 12. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg spannen Drittanbieter-Prognosen eine weite Spanne, von J.P. Morgans vorsichtigem Jahresdurchschnitt von 81 $/oz bis zu höheren Bull-Cases im mehrstelligen Hundert-Dollar-Bereich, wobei kurzfristige technische Ziele in der Zone von 84–96 $/oz gruppiert sind und ein gemeinsamer Nenner physischer Angebotsdefizite und industrieller Nachfrage als strukturelle Stützen besteht.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Silberpreis: Technischer Überblick

Silber-Spotpreise notieren zum Stand von 9:47 Uhr UTC am 12. März 2026 bei 86,928 $ und halten sich über ihrem wichtigen gleitenden Durchschnitts-Cluster – den 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 84 $, 86 $, 71 $ und 55 $ – mit einer intakten 20-über-50-Ausrichtung sowohl bei den einfachen als auch den exponentiellen Familien, was den kurzfristigen Trend konstruktiv hält. Die 100-Tage- und 200-Tage-SMAs liegen deutlich unter dem aktuellen Preis und spiegeln das Ausmaß der Rallye von niedrigeren Niveaus zu Jahresbeginn wider.

Die Dynamik ist weitgehend neutral: Der 14-Tage-RSI liegt bei 52,5, was mit einer Konsolidierung im mittleren Bereich statt mit Überdehnung oder Verschlechterung übereinstimmt. Der Average Directional Index liegt bei 15,4, knapp über der Schwelle für schwache Trends, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Bewegung keine starke Richtungsüberzeugung aufweist.

Auf der Oberseite ist die erste Referenz der klassische R1-Pivot nahe 104,07 $; ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 nahe 114,84 $ in Sicht bringen. Das Intraday-Hoch von 88,947 $ aus der heutigen Sitzung markiert die unmittelbare kurzfristige Decke, bevor die Pivot-Sequenz relevant wird.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot bei 83,98 $ erste Unterstützung, die ungefähr mit dem 20-Tage-SMA nahe 83,98 $ zusammenfällt; eine nachhaltige Bewegung unter diese Stufe würde das Risiko einer tieferen Korrektur in Richtung des S1-Niveaus nahe 73,21 $ bergen. Der 50-Tage-SMA nahe 85,81 $ liegt ebenfalls nahe dem aktuellen Preis und kann bei Intraday-Schwäche als kurzfristige Referenz dienen (TradingView, 12. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Silberpreis-Verlauf (2024–2026)

Der Silber-Spotpreis eröffnete 2024 bei etwa 29 $ pro Feinunze und verbrachte einen Großteil der ersten Jahreshälfte in einer Konsolidierung im Bereich von 26–32 $. Ein Vorstoß nach oben Mitte Mai 2024 hob den Preis kurzzeitig auf 32,54 $ am 20. Mai, bevor ein Rückzug unter 27 $ bis Anfang August folgte, als das Metall am 5. August ein lokales Tief von 26,49 $ erreichte, inmitten einer breiteren Rohstoffschwäche.

Die Erholungsdynamik baute sich in der zweiten Jahreshälfte 2024 auf, wobei Silber bis Ende Oktober auf 34–35 $ zurückkehrte, bevor es bei etwa 28,91 $ zum Jahresende 2024 schloss. Das Metall begann 2025 nahe 29 $ und handelte in der ersten Jahreshälfte in einer engen Spanne von 29–34 $, bevor es im Herbst nach oben ausbrach, Anfang November 2025 die niedrigen 50er-Dollar erreichte und den Dezember 2025 nahe 71,65 $ abschloss.

Die Bewegung beschleunigte sich Anfang 2026 stark. Silber durchbrach 90 $ und erreichte am 29. Januar 2026 ein Intraday-Hoch von 121,69 $, bevor ein steiler Rücksetzer es am 6. Februar auf etwa 64 $ zurückzog. Das Metall erholte sich teilweise und hat sich seitdem im Bereich von 82–96 $ durch Februar und bis in den März 2026 stabilisiert.

Silber (XAG/USD) notierte zuletzt am 12. März 2026 bei 86,928 $, verglichen mit 33,297 $ am selben Datum vor einem Jahr, ein Gewinn von etwa 161 % im Jahresvergleich. Gegenüber dem Schlusskurs vom 31. Dezember 2024 von 28,911 $ liegt der Preis etwa 201 % höher seit diesem Zeitpunkt.