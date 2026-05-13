StartseiteTrading-Plattformen TradingView
Das bekannteste soziale Netzwerk für Trader und Anleger im Web mit 50+ Millionen Nutzern.
Mit mehr als 110 intelligenten Zeichenwerkzeugen können Sie Ihre Trading-Strategie mit hochgradig interaktiven und reaktionsschnellen, mobilfreundlichen Charts optimieren.
Finden Sie eine Vielzahl von Indikatoren direkt neben fortschrittlichen Screenern und Ihrem Live-Newsfeed. Es ist nicht erforderlich, zwischen Plattformen zu wechseln, um effektiv zu traden.
Werden Sie Teil der Trader- und Investoren-Community und entdecken Sie die neuesten Markttrends und Erkenntnisse.
Erkennen Sie potenzielle Chancen mit 12+ anpassbaren Charts, einschließlich Renko, Kagi, Point & Figure und betrachten Sie bis zu acht davon in einem einzigen Tab.
Bleiben Sie mit zwölf möglichen Warnmeldungen für Preise, Indikatoren und Strategien immer auf dem Laufenden.
Schärfen Sie Ihr Urteilsvermögen mit 100+ vorgefertigten Indikatoren, unzähligen von der Community erstellten Indikatoren, intelligenten Zeichentools, volumenbasierten Indikatoren, Kerzenmuster-Erkennung und mehr.
Nutzen Sie 100+ fundamentale Bereiche und Kennzahlen, Finanzberichte, Bewertungsanalysen und historische Unternehmensdaten.
Sind Sie ein fortgeschrittener Trader? Erstellen Sie Ihre eigenen Indikatoren mit der leistungsstarken Programmiersprache der Plattform namens Pine ScriptTM.
Werden Sie Teil einer lebhaften Community von Gleichgesinnten aus allen Teilen der Welt und chatten Sie in Echtzeit. Schauen Sie sich Livestreams zum Trading an und lernen Sie dazu, oder teilen Sie Ihr Wissen, indem Sie Ihre eigenen Streams veröffentlichen.
Sie können TradingView auf Desktop-, Mobil- und Tablet-Geräten nutzen.
Verbinden Sie Capital.com mit TradingView, um CFDs mit der Hilfe fortschrittlicher Charts zu traden. Mit CFDs wird die Kursdifferenz zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Kontrakt eröffnet und dem Zeitpunkt, an dem er geschlossen wird, gehandelt. Sie ermöglichen es Ihnen, Long- oder Short-Positionen mit nur einem Bruchteil des Wertes Ihres Trades zu eröffnen – ein Konzept, das als Trading mit Hebelwirkung bekannt ist.
Daher können Sie größere Positionen eröffnen und ein größeres Exposure an den globalen Finanzmärkten erlangen. Sie sind jedoch auch Risiken ausgesetzt, da die Hebelwirkung sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern kann. Deshalb ist es wichtig, Risikomanagement-Tools einzusetzen, wenn Sie CFDs traden.
Wenn Sie mit Capital.com auf TradingView traden, können Sie mit CFDs auf über 3.000 Märkte long oder short gehen, einschließlich Aktien, Kryptowährungen, Indizes, Forex und Rohstoffe.
1 Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.