Marktanalyse

Ausgewählte Artikel
Goldpreis Prognose: Fed-Protokoll und US-Rendite unter Druck
Gold-Spot handelt nahe einem Wochentief, während höhere US-Renditen, ein festerer Dollar und US-Iran-Spannungen die Erwartungen an die Federal-Reserve-Politik prägen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
08:02, 20 Mai 2026
Bitcoin im Kontext des Iran-Konflikts – Mögliche Auswirkungen
Die Schlagzeilen rund um den Iran-Konflikt sind zuletzt in Wellen der Eskalation, Entspannungen und neuen Drohungen gekommen. Dabei reagierte der Markt nicht nur auf Ereignisse selbst, sondern vor allem auf Erwartungen, Liquidität und globale Risikostimmung.
07:23, 20 Mai 2026
Ausblick DAX und Wall Street: Iran-Konflikt und Non-Farm Payrolls im Fokus
Die neue Handelswoche könnte weiterhin durch die dynamischen Entwicklungen im Nahostkonflikt bestimmt werden. Auch die mittlerweile an Fahrt aufnehmenden Inflations- und Zinssorgen dürften Anleger im Auge behalten.
Vor 4 Stunden
Aktuelle Nachrichten
Ausblick DAX und Wall Street: Iran-Konflikt und Non-Farm Payrolls im Fokus
Die neue Handelswoche könnte weiterhin durch die dynamischen Entwicklungen im Nahostkonflikt bestimmt werden. Auch die mittlerweile an Fahrt aufnehmenden Inflations- und Zinssorgen dürften Anleger im Auge behalten.
Vor 4 Stunden
Goldpreis Prognose: Fed-Protokoll und US-Rendite unter Druck
Gold-Spot handelt nahe einem Wochentief, während höhere US-Renditen, ein festerer Dollar und US-Iran-Spannungen die Erwartungen an die Federal-Reserve-Politik prägen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
08:02, 20 Mai 2026
Bitcoin im Kontext des Iran-Konflikts – Mögliche Auswirkungen
Die Schlagzeilen rund um den Iran-Konflikt sind zuletzt in Wellen der Eskalation, Entspannungen und neuen Drohungen gekommen. Dabei reagierte der Markt nicht nur auf Ereignisse selbst, sondern vor allem auf Erwartungen, Liquidität und globale Risikostimmung.
07:23, 20 Mai 2026
DAX Prognose heute: US-Iran-Spannungen lassen nach
Germany 40 ist ein deutscher Aktienindex, der große börsennotierte Unternehmen umfasst. Die jüngsten Kursbewegungen wurden durch Spannungen im Nahen Osten, US-EU-Zölle und EZB-Politik geprägt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
07:14, 13 Mai 2026
XRP Prognose: Treasury-Pilotprojekt und ETFs
XRP ist der native Token des XRP Ledgers, den Ripple, Ondo Finance, Mastercard und J.P. Morgan am 5. Mai 2026 in einem Pilotprojekt zur Rücknahme tokenisierter US-Staatsanleihen nutzten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
06:40, 13 Mai 2026
RENK Aktie: Ergebnisse und Ausblick Q1 2026
RENK ist ein deutsches Rüstungstechnologie-Unternehmen, dessen Auftragseingang im Q1 2026 durch ein Panzerprogramm und zusätzliche Puma-Getriebe-Aufträge gestützt wurde. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
08:26, 12 Mai 2026
Plug Power Aktie: PJM-Wasserstoff-Netzplan, Q1 2026 Ergebnisse stehen bevor
Plug Power ist ein US-Wasserstofftechnologieunternehmen im Fokus vor seinen Q1-Ergebnissen am 11. Mai, nach seinem Plan im März, bis zu 250 MW in einer möglichen PJM-Netzauktion anzubieten. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
08:16, 12 Mai 2026
Commerzbank Aktie: Q1-Ergebnisse bevorstehend, UniCredit-Angebot
Commerzbank ist Deutschlands zweitgrößte Bank. Das unaufgeforderte Aktientauschangebot von UniCredit läuft bis zum 16. Juni 2026, die Q1-Ergebnisse werden am 8. Mai veröffentlicht. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
08:04, 12 Mai 2026
BYD Company Aktienprognose: Gewinnrückgang im Q1
BYD Companys April-Daten zeigten 321.123 verkaufte NEV-Einheiten, niedriger im Jahresvergleich, während Überseelieferungen ein Rekordhoch von 135.000 Einheiten erreichten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
08:25, 11 Mai 2026
HENSOLDT-Aktienprognose: Rekord-Auftragsbuch im Q1
HENSOLDT ist ein deutsches Unternehmen für Verteidigungselektronik, dessen Umsatz im Q1 2026 um 25% auf 496 Mio. € stieg und dessen Auftragsbuch Ende März 9,80 Mrd. € erreichte. Entdecken Sie Kursziele Dritter für HAG sowie technische Analysen.
08:18, 11 Mai 2026