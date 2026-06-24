XRP Kurs Prognose: Juni-Ausverkauf, Escrow-Freigabe, Regulierung

XRP Kurs Prognose: Juni-Ausverkauf, Escrow-Freigabe, RegulierungXRP fiel während des Krypto-Ausverkaufs im Juni unter 1,20 $, während Ripples Freigabe von 1 Milliarde XRP aus dem Escrow das Angebot in den Fokus rückte. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Ripple (XRP/USD) wird am Montag, den 22. Juni 2026 um 9:43 Uhr UTC im frühen europäischen Handel bei 1,13 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 1,12–1,15 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Ein breiter Krypto-Markt-Ausverkauf, der Anfang Juni begann, hat die Stimmung belastet, wobei XRP zum ersten Mal seit mehreren Monaten unter die Unterstützungszone von 1,20 $ fiel (CryptoPotato, 5. Juni 2026). Eine teilweise Erholung folgte, nachdem Präsident Trump am Abend des Sonntags, den 15. Juni, eine Ankündigung machte, die XRP in einer einzigen Sitzung um über 3% anhob, vor Bitcoins 1,9% und Ethereums 2,5% Zuwächsen an diesem Tag (CryptoRank, 15. Juni 2026). Fortschritte beim CLARITY Act, der US-Gesetzgebung für digitale Assets, die am 14. Mai 2026 mit 15 zu 9 Stimmen den Bankenausschuss des Senats passierte, prägen weiterhin den regulatorischen Hintergrund für den breiteren Krypto-Komplex (CNBC, 14. Mai 2026). Ripples geplante Escrow-Freigaben, einschließlich einer Freigabe von 1 Milliarde XRP am 1. Juni 2026, haben ebenfalls periodisch angebotsseitige Aufmerksamkeit erregt (KuCoin, 1. Juni 2026).
Ripple Kursprognose 2026-2030: Analystenmeinungen zu Kurszielen
Zum Stand vom 22. Juni 2026 zeigen XRP-Kursprognosen von Drittanbietern eine breite Palette von XRP-Kursaussichten für 2026, die durch US-Regulierung digitaler Assets, Ripples Unternehmens-Zahlungsnetzwerk und die allgemeine Krypto-Marktstimmung geprägt sind.
CoinCodex (algorithmisches Jahresendmodell)
CoinCodex platziert XRP in einem 2026-Handelskanal von 1,13–1,84 $, mit einem durchschnittlichen annualisierten Preis von 1,42 $ und einem Jahresendziel für Dezember von 1,63 $. Das Modell verwendet historische Kursdaten und Halving-Zyklus-Inputs und kennzeichnete zum Zeitpunkt der Erfassung einen 14-Tage-RSI von 41,65, der als neutral klassifiziert wurde (CoinCodex, 21. Juni 2026).
Coinpedia (kurzfristige technische Sicht)
Coinpedia identifiziert 1,13 $ als kritisches wöchentliches Unterstützungsniveau von XRP und weist darauf hin, dass ein bestätigter Durchbruch darunter die Zielzone von 0,90–1 $ in den Fokus rücken könnte. Die Analyse nennt Bitcoins gleichzeitige Schwäche als wesentlichen Belastungsfaktor für XRP, mit geringfügiger Zwischenunterstützung bei 1,08–1,10 $, bevor das Niveau von 0,90 $ relevant wird (Coinpedia, 19. Juni 2026).
Coinpedia (fundamentaler 2026-Ausblick)
In einem separaten Research-Update setzt Coinpedia eine Ganzjahresspanne 2026 von 3,40–9,50 $ fest und nennt den US CLARITY Act, Ripples On-Demand Liquidity (ODL)-Expansion und XRPL-Stablecoin-Infrastruktur als Hauptkatalysatoren. Die Notiz platziert die erste obere Barriere bei 1,70 $ und eine wichtige Angebotszone bei 2,50–2,80 $, während die aktuelle Nachfrageunterstützung bei 1,10–1,30 $ verankert wird (Coinpedia, 12. Juni 2026).
LiteFinance (Konsensaggregation)
LiteFinance, das mehrere Drittanbietermodelle aggregiert, berichtet, dass optimistische Prognosen sich um 1,42–1,64 $ für das Jahresende 2026 gruppieren, während pessimistische Modelle auf ein Abwärtspotenzial von 0,72 $ hinweisen. Die Gesamtspanne für H2 2026 liegt bei 0,53–1,81 $. Unter Berufung auf CoinCodex-Daten vermerkt es speziell prognostizierte Durchschnittspreise, die von 1,19 $ im Juni auf 1,64 $ im Dezember steigen, mit einem möglichen November-Höchststand nahe 1,81 $ (LiteFinance, 15. Juni 2026).
Changelly (monatliches technisches Modell)
Changellys algorithmisches Modell projiziert XRP bei einem Durchschnitt von 1,14 $ für Juni 2026, mit einem monatlichen Hoch von 1,15 $ und einem Tief von 1,12 $. Für Dezember 2026 prognostiziert das Modell eine Spanne von 1,36–1,56 $ mit einem Durchschnitt von 1,46 $, basierend auf technischer Kursaktionsmodellierung (Changelly, 20. Juni 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
XRP-Kurs: Technischer Überblick
Der XRP/USD Kurs wird zum Stand vom 22. Juni 2026 um 9:43 Uhr UTC bei 1,13 $ gehandelt, unterhalb des 20-Tage-SMA bei etwa 1,15 $, des 30-Tage-SMA bei etwa 1,21 $, des 50-Tage-SMA bei etwa 1,29 $ und des 100-Tage-SMA bei etwa 1,34 $. Da alle vier Durchschnitte über dem aktuellen Kurs liegen, bleibt die kurzfristige technische Struktur schwach. Der 200-Tage-SMA bei etwa 1,54 $ markiert die längerfristige obere Referenz. Der Hull Moving Average (9) liegt bei etwa 1,12 $ und verläuft geringfügig unter dem letzten Kurs, was auf kurzfristigen Abwärtsdruck in kürzeren Zeitrahmen hindeutet, laut TradingView-Daten.
Momentum-Werte bleiben gedämpft. TradingViews 14-Tage-RSI steht bei 40,23, im unteren neutralen Bereich, während der ADX (14) bei 25,87 liegt und auf einen direktionalen Trend statt einer Seitwärtsbewegung hindeutet.
Auf der Oberseite liegt der klassische Pivot-Punkt bei etwa 1,38 $, mit R1 bei etwa 1,50 $ als nächster Referenz. Ein Tagesschluss über dem Pivot wäre erforderlich, um R1 in Sicht zu bringen, laut TradingView-Pivot-Daten.
Auf der Unterseite liegt S1 bei etwa 1,21 $ unterhalb des Pivots, aber über dem aktuellen Kurs, gefolgt von S2 nahe 1,10 $. Die 100-Tage-SMA-Schwelle bei etwa 1,34 $ liegt ebenfalls über dem letzten Kurs und könnte bei jedem Erholungsversuch als Widerstand fungieren (TradingView, 22. Juni 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Ripple Kursverlauf (2024–2026)
Der XRP/USD-Kurs wurde Ende Juni 2024 nahe 0,49 $ gehandelt, weitgehend in einer Spanne zwischen etwa 0,44 $ und 0,63 $ über den Sommer, während der breitere Krypto-Markt eine Post-Halving-Flaute verdaute.
Die Entwicklung des Tokens änderte sich im November 2024 deutlich. Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl am 5. November löste eine breite Krypto-Rallye aus, und XRP gehörte zu den reaktivsten Assets. Es schloss am 7. November bei 0,56 $, stieg bis zum 16. November über 1,12 $ und erreichte am 3. Dezember 2,52 $ – eine Bewegung von etwa 350% in unter einem Monat – da die Märkte ein freundlicheres US-Regulierungsumfeld für digitale Assets einpreisten. XRP schloss 2024 bei 2,08 $.
Die Rallye setzte sich bis Mitte 2025 fort. XRP berührte am 18. Juli 2025 kurzzeitig ein Intraday-Hoch von 3,67 $, den höchsten Stand im Datensatz, bevor es über Sommer und Herbst verkauft wurde. Ein bemerkenswertes Intraday-Tief von 1,25 $ am 10. Oktober 2025 veranschaulichte die beteiligte Volatilität. Der Token erholte sich zum Jahresende teilweise, schloss 2025 aber bei 1,84 $, unter dem Niveau des Jahresbeginns.
XRP schloss am 22. Juni 2026 bei 1,14 $, etwa 38,4% niedriger im Jahresverlauf und 43,9% niedriger im Jahresvergleich.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Preise sind indikativ und können von den Live-Marktpreisen abweichen.
Capital.com Analystenansicht: Ripple
XRPs Kursentwicklung über die letzten zwei Jahre spiegelt sowohl die Sensibilität des Tokens gegenüber regulatorischen Entwicklungen als auch seine Fähigkeit zu schnellen, großangelegten Bewegungen wider. Die US-Wahl im November 2024 wirkte als bedeutender Katalysator, wobei XRP innerhalb von Wochen von unter 0,57 $ auf über 2,50 $ stieg, da die Märkte eine entgegenkommendere Haltung gegenüber digitalen Assets erwarteten. Diese Dynamik setzte sich bis zu einem Zyklushoch über 3,67 $ im Juli 2025 fort.
Der anschließende Rückgang auf die aktuellen Niveaus nahe 1,14 $ zeigt, wie schnell sich die Stimmung umkehren kann. Regulatorische Fortschritte wie der US CLARITY Act könnten erneutes Kaufinteresse wecken, aber Verzögerungen oder Rückschläge bei dieser Gesetzgebung würden einen wesentlichen Gegenwind darstellen. Ripples expandierendes On-Demand Liquidity-Netzwerk könnte die längerfristige Nutzungsnachfrage unterstützen, obwohl Einführungszeitpläne unsicher bleiben und der Wettbewerb bei grenzüberschreitenden Zahlungen intensiv ist.
Auf den aktuellen Niveaus liegt XRP etwa 69% unter seinem Zyklushoch vom Juli 2025. Einige Marktteilnehmer könnten dies als Rücksetzung von spekulativen Exzessen interpretieren; andere könnten die anhaltende Abwesenheit einer nachhaltigen Erholung als Zeichen struktureller Schwäche betrachten. Die breiteren Krypto-Marktbedingungen, Bitcoins Kursrichtung und die makroökonomische Risikobereitschaft bleiben alle Schlüsselvariablen, die XRP in beide Richtungen treiben könnten.
Kundenstimmung von Capital.com für Ripple-CFDs
Zum Stand vom 22. Juni 2026 zeigt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei Ripple-CFDs 95,6% Käufer gegenüber 4,4% Verkäufern, was es in stark long-orientiertes Territorium platziert, wobei Käufer um 91,2 Prozentpunkte vorne liegen. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich ändern.
Zusammenfassung – Ripple (2026)
- XRP wird zum Stand vom 22. Juni 2026 um 9:43 Uhr UTC bei 1,13 $ gehandelt, etwa 38,4% niedriger im Jahresverlauf und 43,9% niedriger im Jahresvergleich.
- TradingView-Technikindikatoren zeigen den 14-Tage-RSI bei 40,23 und der Kurs wird unter allen wichtigen kurz- bis langfristigen SMAs (20/50/100/200-Tage) gehandelt, was eine schwache kurzfristige technische Struktur widerspiegelt.
- Wichtige Kurstreiber umfassen Fortschritte beim US CLARITY Act, Ripples On-Demand Liquidity-Expansion, XRP-ETF-Zuflüsse und die breitere Bitcoin-Kursrichtung.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Was ist die neueste Ripple-Krypto-Kursprognose?
Die neuesten Ripple-Krypto-Kursprognosen von Drittanbietern, die in diesem Artikel zitiert werden, zeigen eine breite Palette möglicher XRP-Ergebnisse für 2026. Prognosen, die zum Stand vom 22. Juni 2026 erfasst wurden, reichen von Changellys Dezember-Durchschnitt von 1,46 $ bis zu Coinpedias expansiverem Ganzjahresszenario von 9,50 $. CoinCodex und LiteFinance liegen näher an der Mitte, bei etwa 1,63–1,64 $ zum Jahresende. Dies sind externe Prognosen, keine Projektionen von Capital.com.
Wer besitzt die meisten Ripple?
Ripple bleibt eng mit dem XRP-Angebot verbunden, da es eine große Menge an XRP durch Escrow- und operative Wallets hält. Der XRP-Besitz ist jedoch auf Börsen, Institutionen, Privatanleger und anonyme Wallet-Adressen verteilt, sodass die größten einzelnen wirtschaftlichen Eigentümer allein aus Wallet-Daten schwer zu identifizieren sind. Rich-List-Daten zeigen typischerweise Ripple-verbundene Wallets und Börsen-Custody-Wallets unter den größten Inhabern, aber Börsen-Wallets können viele zugrunde liegende Kunden repräsentieren und nicht einen Eigentümer.
Wie viele Ripple-Coins gibt es?
XRP hat ein festes maximales Angebot von 100 Milliarden XRP, das beim Start des XRP Ledgers erstellt wurde. Nicht das gesamte Angebot zirkuliert frei: Ein Teil verbleibt im Escrow, während sich das zirkulierende Angebot im Laufe der Zeit ändert, da geplante Escrow-Freigaben erfolgen und einige Token wieder gesperrt werden. Mehrere Datenquellen aus 2026 platzieren das zirkulierende XRP grob im Bereich von hohen 50 Milliarden bis niedrigen 60 Milliarden, obwohl genaue Zahlen je nach Tracker und Zeitpunkt variieren können.
Könnte der Ripple-Kurs steigen oder fallen?
Ja. Der XRP-Kurs könnte abhängig von mehreren Faktoren steigen oder fallen, einschließlich der US-Regulierung digitaler Assets, der Akzeptanz von Ripples Zahlungsnetzwerk, geplanter Escrow-Freigaben, der breiteren Krypto-Stimmung und der Kursrichtung von Bitcoin. Der Artikel weist darauf hin, dass XRP unter mehreren wichtigen gleitenden Durchschnitten bleibt, während Prognosen von Drittanbietern stark variieren. Diese Bandbreite an Ansichten unterstreicht die Unsicherheit bezüglich der XRP-Aussichten. Krypto-Märkte können volatil sein, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Sollte ich in Ripple investieren?
Ob XRP für Sie geeignet ist, hängt von Ihren finanziellen Verhältnissen, Ihrer Risikotoleranz, Ihrem Marktwissen und Ihren Anlagezielen ab. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von XRP dar. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, berücksichtigen Sie die Risiken eines Kryptowährungs-Engagements, einschließlich Volatilität, regulatorischer Unsicherheit und potenziellen Kapitalverlusts. Sie können auch unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen.
Kann ich Ripple-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Ripple-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Krypto-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie der CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.