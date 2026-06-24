XRP Kurs Prognose: Juni-Ausverkauf, Escrow-Freigabe, Regulierung

Ripple (XRP/USD) wird am Montag, den 22. Juni 2026 um 9:43 Uhr UTC im frühen europäischen Handel bei 1,13 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 1,12–1,15 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Ein breiter Krypto-Markt-Ausverkauf, der Anfang Juni begann, hat die Stimmung belastet, wobei XRP zum ersten Mal seit mehreren Monaten unter die Unterstützungszone von 1,20 $ fiel (CryptoPotato, 5. Juni 2026). Eine teilweise Erholung folgte, nachdem Präsident Trump am Abend des Sonntags, den 15. Juni, eine Ankündigung machte, die XRP in einer einzigen Sitzung um über 3% anhob, vor Bitcoins 1,9% und Ethereums 2,5% Zuwächsen an diesem Tag (CryptoRank, 15. Juni 2026). Fortschritte beim CLARITY Act, der US-Gesetzgebung für digitale Assets, die am 14. Mai 2026 mit 15 zu 9 Stimmen den Bankenausschuss des Senats passierte, prägen weiterhin den regulatorischen Hintergrund für den breiteren Krypto-Komplex (CNBC, 14. Mai 2026). Ripples geplante Escrow-Freigaben, einschließlich einer Freigabe von 1 Milliarde XRP am 1. Juni 2026, haben ebenfalls periodisch angebotsseitige Aufmerksamkeit erregt (KuCoin, 1. Juni 2026).

Ripple Kursprognose 2026-2030: Analystenmeinungen zu Kurszielen

Zum Stand vom 22. Juni 2026 zeigen XRP-Kursprognosen von Drittanbietern eine breite Palette von XRP-Kursaussichten für 2026, die durch US-Regulierung digitaler Assets, Ripples Unternehmens-Zahlungsnetzwerk und die allgemeine Krypto-Marktstimmung geprägt sind.

CoinCodex (algorithmisches Jahresendmodell)

CoinCodex platziert XRP in einem 2026-Handelskanal von 1,13–1,84 $, mit einem durchschnittlichen annualisierten Preis von 1,42 $ und einem Jahresendziel für Dezember von 1,63 $. Das Modell verwendet historische Kursdaten und Halving-Zyklus-Inputs und kennzeichnete zum Zeitpunkt der Erfassung einen 14-Tage-RSI von 41,65, der als neutral klassifiziert wurde (CoinCodex, 21. Juni 2026).

Coinpedia (kurzfristige technische Sicht)

Coinpedia identifiziert 1,13 $ als kritisches wöchentliches Unterstützungsniveau von XRP und weist darauf hin, dass ein bestätigter Durchbruch darunter die Zielzone von 0,90–1 $ in den Fokus rücken könnte. Die Analyse nennt Bitcoins gleichzeitige Schwäche als wesentlichen Belastungsfaktor für XRP, mit geringfügiger Zwischenunterstützung bei 1,08–1,10 $, bevor das Niveau von 0,90 $ relevant wird (Coinpedia, 19. Juni 2026).

Coinpedia (fundamentaler 2026-Ausblick)

In einem separaten Research-Update setzt Coinpedia eine Ganzjahresspanne 2026 von 3,40–9,50 $ fest und nennt den US CLARITY Act, Ripples On-Demand Liquidity (ODL)-Expansion und XRPL-Stablecoin-Infrastruktur als Hauptkatalysatoren. Die Notiz platziert die erste obere Barriere bei 1,70 $ und eine wichtige Angebotszone bei 2,50–2,80 $, während die aktuelle Nachfrageunterstützung bei 1,10–1,30 $ verankert wird (Coinpedia, 12. Juni 2026).

LiteFinance (Konsensaggregation)

LiteFinance, das mehrere Drittanbietermodelle aggregiert, berichtet, dass optimistische Prognosen sich um 1,42–1,64 $ für das Jahresende 2026 gruppieren, während pessimistische Modelle auf ein Abwärtspotenzial von 0,72 $ hinweisen. Die Gesamtspanne für H2 2026 liegt bei 0,53–1,81 $. Unter Berufung auf CoinCodex-Daten vermerkt es speziell prognostizierte Durchschnittspreise, die von 1,19 $ im Juni auf 1,64 $ im Dezember steigen, mit einem möglichen November-Höchststand nahe 1,81 $ (LiteFinance, 15. Juni 2026).

Changelly (monatliches technisches Modell)

Changellys algorithmisches Modell projiziert XRP bei einem Durchschnitt von 1,14 $ für Juni 2026, mit einem monatlichen Hoch von 1,15 $ und einem Tief von 1,12 $. Für Dezember 2026 prognostiziert das Modell eine Spanne von 1,36–1,56 $ mit einem Durchschnitt von 1,46 $, basierend auf technischer Kursaktionsmodellierung (Changelly, 20. Juni 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen die Prognosen von Drittanbietern von Changellys konservativem Dezember-Durchschnitt von 1,46 $ bis zu Coinpedias strukturellem Bullen-Szenario von 9,50 $. CoinCodex und LiteFinance liegen näher an der Mitte der Spanne, bei etwa 1,63–1,64 $ zum Jahresende. Quellenübergreifend werden US-Regulierungsfortschritte und Bitcoins kurzfristige Kursentwicklung am häufigsten als Schwankungsfaktoren genannt.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

XRP-Kurs: Technischer Überblick

Der XRP/USD Kurs wird zum Stand vom 22. Juni 2026 um 9:43 Uhr UTC bei 1,13 $ gehandelt, unterhalb des 20-Tage-SMA bei etwa 1,15 $, des 30-Tage-SMA bei etwa 1,21 $, des 50-Tage-SMA bei etwa 1,29 $ und des 100-Tage-SMA bei etwa 1,34 $. Da alle vier Durchschnitte über dem aktuellen Kurs liegen, bleibt die kurzfristige technische Struktur schwach. Der 200-Tage-SMA bei etwa 1,54 $ markiert die längerfristige obere Referenz. Der Hull Moving Average (9) liegt bei etwa 1,12 $ und verläuft geringfügig unter dem letzten Kurs, was auf kurzfristigen Abwärtsdruck in kürzeren Zeitrahmen hindeutet, laut TradingView-Daten.

Momentum-Werte bleiben gedämpft. TradingViews 14-Tage-RSI steht bei 40,23, im unteren neutralen Bereich, während der ADX (14) bei 25,87 liegt und auf einen direktionalen Trend statt einer Seitwärtsbewegung hindeutet.

Auf der Oberseite liegt der klassische Pivot-Punkt bei etwa 1,38 $, mit R1 bei etwa 1,50 $ als nächster Referenz. Ein Tagesschluss über dem Pivot wäre erforderlich, um R1 in Sicht zu bringen, laut TradingView-Pivot-Daten.

Auf der Unterseite liegt S1 bei etwa 1,21 $ unterhalb des Pivots, aber über dem aktuellen Kurs, gefolgt von S2 nahe 1,10 $. Die 100-Tage-SMA-Schwelle bei etwa 1,34 $ liegt ebenfalls über dem letzten Kurs und könnte bei jedem Erholungsversuch als Widerstand fungieren (TradingView, 22. Juni 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Ripple Kursverlauf (2024–2026)

Der XRP/USD-Kurs wurde Ende Juni 2024 nahe 0,49 $ gehandelt, weitgehend in einer Spanne zwischen etwa 0,44 $ und 0,63 $ über den Sommer, während der breitere Krypto-Markt eine Post-Halving-Flaute verdaute.

Die Entwicklung des Tokens änderte sich im November 2024 deutlich. Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl am 5. November löste eine breite Krypto-Rallye aus, und XRP gehörte zu den reaktivsten Assets. Es schloss am 7. November bei 0,56 $, stieg bis zum 16. November über 1,12 $ und erreichte am 3. Dezember 2,52 $ – eine Bewegung von etwa 350% in unter einem Monat – da die Märkte ein freundlicheres US-Regulierungsumfeld für digitale Assets einpreisten. XRP schloss 2024 bei 2,08 $.

Die Rallye setzte sich bis Mitte 2025 fort. XRP berührte am 18. Juli 2025 kurzzeitig ein Intraday-Hoch von 3,67 $, den höchsten Stand im Datensatz, bevor es über Sommer und Herbst verkauft wurde. Ein bemerkenswertes Intraday-Tief von 1,25 $ am 10. Oktober 2025 veranschaulichte die beteiligte Volatilität. Der Token erholte sich zum Jahresende teilweise, schloss 2025 aber bei 1,84 $, unter dem Niveau des Jahresbeginns.

XRP schloss am 22. Juni 2026 bei 1,14 $, etwa 38,4% niedriger im Jahresverlauf und 43,9% niedriger im Jahresvergleich.