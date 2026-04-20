Rohstoffe und der VIX-Index

Sie können bei uns sowohl auf die Spotkurse für Rohstoffe (manchmal auch als „undatierte Rohstoffe‘“ bezeichnet) als auch auf Rohstoff-Futures traden.

Wie wir die Kurse für Rohstoff-Futures-Märkte festlegen

Wir bepreisen unsere Rohstoff-Futures, indem wir unseren Spread zum zugrunde liegenden Marktkurs hinzufügen. Der Kurs, zu dem Sie traden, beinhaltet bereits den Spread.

Spreads können sich ändern. Bitte überprüfen Sie die einzelnen Marktdetails in der App oder auf der Webplattform für die neuesten Zahlen.

Die Börsen, von denen wir unsere Kurse für Rohstoff-Futures beziehen, sind:

Brent-Öl: ICE Futures Europa

ICE Futures Europa Kohlenstoffemissionen: ICE Futures Europa

ICE Futures Europa Rohöl: New York Mercantile Exchange (NYMEX)

New York Mercantile Exchange (NYMEX) US-Kakao: ICE Futures US

ICE Futures US Erdgas: New York Mercantile Exchange (NYMEX)

Alle Kontrakte verfallen zu bestimmten zukünftigen Terminen und werden durch Barausgleich abgerechnet, sodass Sie niemals einen Rohstoff geliefert bekommen.

Wie wir die Kurse für Rohstoff-Spotmärkte festlegen

Wir bestimmen die Kurse für unsere Spot-Rohstoffmärkte anhand der zwei nächstgelegenen Futures-Kontrakte eines Rohstoffs, da diese in der Regel am meisten gehandelt werden.

Im Laufe der Zeit verschiebt sich unser undatierter Kurs allmählich vom Kurs des nächstgelegenen Kontrakts zum nächsten, um die Notwendigkeit eines Ablaufdatums (manchmal als Roll-over-Datum bezeichnet) zu vermeiden.

In unserem System:

Der „Front-Monat-Kontrakt“ (derjenige, der am schnellsten abläuft) wird „A“ genannt.

(derjenige, der am schnellsten abläuft) wird „A“ genannt. Der „Back-Monat-Kontrakt“ (derjenige, der als Zweites abläuft) wird „B“ genannt.

(derjenige, der als Zweites abläuft) wird „B“ genannt. Unser Kurs (P0 und P1 im Chart unten) bewegt sich allmählich vom Kurs von „A“ in Richtung des Kurses von „B“ zwischen diesen beiden Ablaufpunkten.

Der Kurs von „B“ kann höher oder niedriger sein als der Kurs von „A“, obwohl er im folgenden Beispiel höher ist.

Wenn der Kontrakt für den Front-Monat „A“ ausläuft, wechseln wir zu den nächsten Kontrakten. Das bedeutet, dass „B“ das neue „A“ wird, und der Kontrakt, der nach dem neuen „A“ abläuft, das neue „B“ wird. Dieser Prozess setzt sich fort, sodass es immer einen reibungslosen Übergang von einem Kontrakt zum nächsten gibt.

Das bedeutet, dass unsere Preisgestaltung bei der Umstellung zu 100 % auf dem Front-Monat-Kontrakt basiert und dann linear in Richtung des Back-Monats verläuft.

Beim Traden mit diesen (wie bei anderen Märkten) zahlen Sie Übernachtkosten, die aus zwei Teilen bestehen:

Verwaltungsgebühr: Dies ist eine feste Gebühr von 0,01096 %, die täglich berechnet wird. Tägliche Prämienanpassung: Dies spiegelt die tägliche Bewegung unseres Kurses vom Front-Monat (A) zum Back-Monat (B) wider. Sie zahlen oder erhalten diese Anpassung, abhängig von der Richtung Ihres Trades.

Wenn der Kursunterschied zwischen A und B größer ist, ist die tägliche Anpassung ebenfalls größer.

Der Kursunterschied zwischen den beiden Kontrakten kann je nach Marktbedingungen stark variieren, am offensichtlichsten bei Rohstoffen, die von saisonaler Nachfrage betroffen sind (z. B. Erdgas).

Tägliche Prämienanpassung:

Die tägliche Prämienanpassung, die auf Spot-Rohstoffpositionen angewendet wird, hat einen neutralen Einfluss auf Ihren Gewinn und Verlust – dies sind keine Handelsgebühren oder -kosten. Dessen Zweck ist es, die Auswirkungen saisonaler Schwankungen der Rohstoffkurse zu beseitigen, sodass der Spotkurs, auf den Sie traden, kontinuierlich bleibt und niemals verfällt.

Hier ist ein Beispiel mit realen Kursen für Erdgas, eine Ware mit unterschiedlichen Kursen für Kontrakte, die jeden Monat in der Zukunft auslaufen. Sie können eine relative Veränderung des Wertes jedes monatlichen Kontrakts im zweiten Chart sehen. Diese Änderungen sind auf das saisonale Angebot und die Nachfrage zurückzuführen, nicht auf die Markterwartungen zukünftiger Kurse. Mit anderen Worten kostet der Kauf von Erdgas typischerweise im Winter mehr als im Sommer.

Im Vergleich zwischen Monat 2 und Monat 3 können wir einen großen Unterschied in den Kursen (bekannt als „fairer Wert“) feststellen:

Ablaufdatum Zeitraum Kurs 30 Tage 2 M 3,938 64 Tage 3 M 4,221 Differenz 0,283

Wenn wir betrachten, wie sich dieser Kurs täglich zwischen diesen beiden Punkten ändert, können wir die faire Wertanpassung berechnen, die als tägliche Prämienanpassung angewendet werden würde. Da Monat 2 niedriger ist als Monat 3, wird der Bewertungskurs des Spot-Rohstoffs jeden Tag im Einklang mit der Änderung des fairen Wertes natürlich steigen.

Um diese Auswirkung auf offene Positionen auszugleichen, wird eine entsprechende Anpassung von Konten abgezogen, die Long-Positionen halten. Für Short-Positionen wird der gleiche Betrag gutgeschrieben. Die Gesamtauswirkung der Anpassung des fairen Werts auf sowohl den Bewertungskurs als auch den Kontostand beträgt null.

Anzahl von Tagen Veränderung pro Tag 34 0,00832

Long-Ergebnis Betrag GuV 0,00832 Anpassung -0,00832 Nettoauswirkung

Short-Ergebnis Betrag GuV -0,00832 Anpassung 0,00832 Nettoauswirkung

Die tägliche Prämienanpassung ist notwendig, um Änderungen des fairen Wertes widerzuspiegeln, und wir wenden den aktualisierten fairen Wert jeden Tag kurz vor der Schlusszeit für den Handel mit jedem Rohstoff an. Sie können die Auswirkung des neuen fairen Wertes, der auf einen Spot-Rohstoff angewendet wird, direkt in den Charts der Plattform sehen, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird.

Die tägliche Premiumanpassung stellt keine Kosten oder Gebühren dar – es handelt sich um eine Anpassung, die Ihren GuV von täglichen Änderungen des fairen Wertes für Spot-Rohstoffpositionen unberührt lässt.