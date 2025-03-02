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Erhalten Sie Zugang zu 5,500+ Märkten, und zwei Wege zum Traden, über ein einziges Konto. Nutzen Sie CFDs, um Zugang zu Hebeln zu erhalten, oder Knock-outs, um Risiken im Voraus zu bestimmen. Erfahren Sie, was für Sie geeignet sein könnte.
|CFDs
|Knock-outs
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Traden Sie Kontrakte auf die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs eines Trade.
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Traden Sie Optionen mit einem vordefinierten Risikoprofil und kontrollieren Sie, wie viel Ihr Trade kostet.
|CFDs
|Knock-outs
|Was ist das?
|Ein Kontrakt zwischen Ihnen und uns, um die Kursdifferenz eines Marktes zwischen der Eröffnung und dem Schließen eines Trades auszutauschen.
|Eine Option – eine Art von Derivatkontrakt, der es Ihnen ermöglicht, auf den Kurs eines zugrunde liegenden Marktes zu traden.
|Welche Märkte kann ich traden?
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|Muss ich die Vermögenswerte besitzen?
|Nein, Sie können einfach über die Kurse spekulieren.
|Nein.
|Kann ich fallende Märkte traden?
|Ja.
|Ja.
|Ist das Risiko begrenzt?
|Nicht automatisch, aber Sie können das Risiko selbst mithilfe von Tools auf der Plattform steuern.
|Ja, das Risikomanagement ist in jeden Trade integriert.
|Kann ich einen Hebel nutzen?
|Ja, Ja, bis zu der Grenze, die von Ihrer Regulierungsbehörde festgelegt wurde.
|Nein, aber Sie haben die Kontrolle über Ihr Exposure.
|CFD
|Knock-out
|Wie wirkt sich die Marktbewegung auf seinen Wert aus?
|Der Wert eines CFDs bewegt sich mit dem zugrunde liegenden Markt. Ein höherer Hebel bedeutet, dass Sie einen größeren Trade mit weniger Kapital kontrollieren können – selbst kleine Marktbewegungen können daher einen größeren Einfluss auf Ihren Gewinn oder Verlust haben.
|Der Wert eines Knock-outs bewegt sich mit dem zugrunde liegenden Markt. Wie sehr der Wert Ihres Trades beeinflusst wird, richtet sich danach, wie viele Optionen Sie kaufen und wo Sie Ihr Knock-out-Niveau platzieren.
|Kann ich auf fallende Märkte traden (short gehen)?
|Ja. Sie können zur Eröffnung kaufen, wenn Sie davon ausgehen, dass ein Markt steigen wird, und zur Eröffnung verkaufen, wenn Sie davon ausgehen, dass ein Markt fallen wird.
|Ja. Sie können eine „Call“-Option kaufen, wenn Sie davon ausgehen, dass ein Markt steigen wird, und eine „Put“-Option kaufen, wenn Sie davon ausgehen, dass ein Markt fallen wird.
|Ist das Risiko von Trades begrenzt?
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Nein. Ihr maximales Risiko besteht im Grunde aus dem gesamten Guthaben Ihres Kontos.
Sie können sich jedoch gegen das Risiko schützen, indem Sie garantierte Stopps, Stop-Losses (nicht garantiert gegen Slippage) und Take-Profit-Orders hinzufügen.
Die Kosten werden Ihnen berechnet, wenn Ihr garantierter Stopp erreicht wird.
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Ja. Das Risikomanagement ist in Knock-outs integriert.
Sie wählen für jeden Trade ein Knock-out-Niveau, bevor Sie ihn eröffnen. Es funktioniert ähnlich wie ein garantierter Stopp und ermöglicht es Ihnen auch, zu kontrollieren, wie weit Ihr Geld reicht.
Bewegen Sie das Knock-out-Niveau näher an den Marktkurs heran, und die Eröffnung Ihres Trades wird günstiger sein – bei gleichem Aufwärtspotenzial wie bei einem teureren Trade. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass Sie ausgeknockt werden.
Wenn der Markt das Knock-out-Niveau erreicht, wird Ihr Trade ausgeknockt – aber Ihr maximales Risiko ist immer nur der von Ihnen für die Eröffnung bezahlte Betrag (plus mögliche negative Finanzierungsanpassungen, falls Sie Ihren Trade über Nacht halten).
|Kann ich einen Hebel nutzen?
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Ja. Wenn Sie einen Trade eröffnen, müssen Sie nur einen Bruchteil des gesamten Wertes – die Margin – aufbringen, um diesen zu eröffnen, wodurch Sie Zugang zu einem Hebel erhalten.
Beachten Sie, dass das Traden mit Hebel sowohl zu großen, schnellen Verlusten als auch zu Gewinnen führen kann.
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Nein, aber Sie haben die Kontrolle daüber, wie weit Ihr Geld reicht.
Bewegen Sie das Knock-out-Niveau näher an den Eröffnungskurs heran, und Sie zahlen weniger für die Eröffnung Ihres Trades.
Auf diese Weise erhalten Sie das gleiche Aufwärtspotenzial wie bei einem teureren Trade, bei einer geringeren Anfangszahlung.
|Muss ich Gebühren bezahlen?
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Ja. Sie müssen immer den Spread bezahlen, unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades.
In Abhängigkeit von Ihrem Trade können weitere Gebühren anfallen, wie garantierte Stopp-Prämien oder Verwaltungsgebühren für Übernachtfinanzierungen.
Erfahren Sie mehr über unsere Gebühren.
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Ja. Sie müssen immer den Spread bezahlen, unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades.
Sie zahlen außerdem die Knock-out-Gebühr. – unsere Gebühr für die Absicherung des Trades gegen Slippage – bei Eröffnung. Diese erhalten Sie jedoch zurück, wenn Sie Ihren Trade schließen, bevor dieser ausgeknockt wird.
In Abhängigkeit von Ihrem Trade können weitere Gebühren anfallen, wie Verwaltungsgebühren für Übernachtfinanzierungen. Erfahren Sie mehr über unsere Gebühren.
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Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️
Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.
Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.
Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.
Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.
Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.
Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!
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Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!
Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.
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1 Die aufgeführten Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.
*Interne Server, 01.04.2026