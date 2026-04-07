StartseiteHandelKnock-outs
Traden Sie auf Öl, Gold, Aktien und Tausenden weiteren Märkten auf einer benutzerfreundlichen Plattform mit eingebautem Risikoschutz und flexiblen Eröffnungskosten.
Wählen Sie Ihr Knock-out-Niveau und Ihren Einsatz zu Beginn Ihres Trades und erhalten Sie eine klare, verständliche Übersicht über die Höhe Ihres Risikos – das Sie selbst bestimmen.
Zwar ist Ihr Risiko auf das von Ihnen gewählte Niveau begrenzt, aber Ihr Trade ist nach oben hin nur durch die Grenzen des Marktes begrenzt.
Je näher Sie Ihr Knock-out-Niveau an den Eröffnungskurs bewegen, desto niedriger sind die Eröffnungskosten. Sie haben zwar ein höheres Risiko, ausgeknockt zu werden, aber das gleiche Aufwärtspotenzial bei geringeren Kosten.
Knock-outs verfolgen den Markt, sodass klar ist, wie viel Ihr Trade wert ist. Sie wählen Ihr Risiko, wenn Sie Ihren Trade eröffnen. Sie zahlen eine kleine Knock-out-Gebühr bei der Eröffnung, aber wir erstatten Ihnen diese zurück, wenn Sie Ihren Traden schließen, bevor Sie ausgeknockt werden.
Legen Sie zu Beginn Ihres Trades fest, in welche Richtung sich der Markt Ihrer Ansicht nach bewegen wird – „Call“, wenn Sie steigende Kurse erwarten, „Put“, wenn Sie auf fallende Kurse setzen möchten.
Sparen Sie Zeit, wenn jede Sekunde zählt, auf unserer benutzerfreundlichen Plattform und App. Navigieren Sie mühelos durch Charts, individuelle Watchlists, Marktnachrichten und mehr.
Nutzen Sie fortschrittliche Tools, integrierte Finanznachrichten, personalisierte Watchlists und vieles mehr auf unserer benutzerfreundlichen Desktop-Plattform.
Traden Sie von unterwegs mit Ihrem iOS- oder Android-Gerät: schnelle Navigation, sofortige Kurswarnungen und mobil-optimierte Charts.
1 Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.
2 Hebel vergrößern sowohl Gewinne als auch Verluste.