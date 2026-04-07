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Knock-outs: begrenztes Risiko, marktbezogene Chance

Traden Sie auf Öl, Gold, Aktien und Tausenden weiteren Märkten auf einer benutzerfreundlichen Plattform mit eingebautem Risikoschutz und flexiblen Eröffnungskosten.

Warum Knock-outs mit Capital.com traden?

Integrierte Risikokontrolle

Wählen Sie Ihr Knock-out-Niveau und Ihren Einsatz zu Beginn Ihres Trades und erhalten Sie eine klare, verständliche Übersicht über die Höhe Ihres Risikos – das Sie selbst bestimmen.

Marktbezogene Chance

Zwar ist Ihr Risiko auf das von Ihnen gewählte Niveau begrenzt, aber Ihr Trade ist nach oben hin nur durch die Grenzen des Marktes begrenzt.

Flexible Kosten

Je näher Sie Ihr Knock-out-Niveau an den Eröffnungskurs bewegen, desto niedriger sind die Eröffnungskosten. Sie haben zwar ein höheres Risiko, ausgeknockt zu werden, aber das gleiche Aufwärtspotenzial bei geringeren Kosten.

Unkomplizierte Preisgestaltung

Knock-outs verfolgen den Markt, sodass klar ist, wie viel Ihr Trade wert ist. Sie wählen Ihr Risiko, wenn Sie Ihren Trade eröffnen. Sie zahlen eine kleine Knock-out-Gebühr bei der Eröffnung, aber wir erstatten Ihnen diese zurück, wenn Sie Ihren Traden schließen, bevor Sie ausgeknockt werden.

Traden Sie in fallenden Märkten

Legen Sie zu Beginn Ihres Trades fest, in welche Richtung sich der Markt Ihrer Ansicht nach bewegen wird – „Call“, wenn Sie steigende Kurse erwarten, „Put“, wenn Sie auf fallende Kurse setzen möchten.

Schnelle, übersichtliche Plattform

Sparen Sie Zeit, wenn jede Sekunde zählt, auf unserer benutzerfreundlichen Plattform und App. Navigieren Sie mühelos durch Charts, individuelle Watchlists, Marktnachrichten und mehr.

Unsere Knock-out-Märkte

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, die Anlegerstimmung, die Kursentwicklung und mehr zu den 5,500 Märkten.
AlleRohstoffeWährungenIndizesAktienKrypto
Top-AbsteigerDie meistgehandeltenTop-AufsteigerDie volatilsten
Crude Oil Spot
Gold
US Tech 100
Silver
Brent Oil Spot
Germany 40
US 500
Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.

Traden Sie Knock-outs auf Ihre Weise

Auf Ihrem Schreibtisch

Nutzen Sie fortschrittliche Tools, integrierte Finanznachrichten, personalisierte Watchlists und vieles mehr auf unserer benutzerfreundlichen Desktop-Plattform.

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Aus Ihrer Hosentasche

Traden Sie von unterwegs mit Ihrem iOS- oder Android-Gerät: schnelle Navigation, sofortige Kurswarnungen und mobil-optimierte Charts.

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Warum Capital.com wählen?

Benutzerfreundliche Plattform

Traden Sie 5,500+ Märkte auf einer sauberen, übersichtlichen Plattform und App – entwickelt, um Ihnen alles zu zeigen, was Sie sehen müssen und nichts, was Sie nicht benötigen.
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Klare, wettbewerbsfähige Gebühren

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Vergleichen Sie mehrere Märkte auf schnellen Charts. Finden Sie handelbare Muster mit 100+ Indikatoren. Traden Sie direkt aus den Nachrichten auf der Plattform. Eine nahtlose Integration von TradingView und MT4. Es gibt noch vieles mehr, aber uns geht der Platz aus!
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Ihre Märkte, Ihre Hebelwirkung

Traden Sie auf den France 40, EUR/USD, Gold, Aktien und Tausende weitere. Wählen Sie CFDs für Hebel und Knock-outs für eingebautes Risikomanagement.2
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