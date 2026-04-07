StartseiteRechtliche Dokumentation

Beschwerdeverfahren (CCSV)

Beschwerdeverfahren

Nutzungsbedingungen und Richtlinien: Capital Com SV Investments Limited (CySEC)

  1. Geschäftsbedingungen
  2. Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Werben von Profi-Kunden
  3. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen im Aktienhandel
  4. Risikobericht
  5. Richtlinie zur Ausführung von Aufträgen
  6. Datenschutzrichtlinie
  7. Richtlinie zur Kundenklassifizierung
  8. Richtlinie für den Investoren-Entschädigungsfonds
  9. Richtlinie über den Umgang mit Interessenskonflikten
  10. Cookies-Richtlinie
  11. Hebel- und Margin-Richtlinie
  12. Allgemeine Geschäftsbedingungen für professionelle Kunden mit Wahlrecht
  13. List of PSPs/EMIs
  14. Hauptinformationsblätter
  15. Kostenoffenlegungsdokument

Zusätzliche Dokumente und Erklärungen

  1. Compliance & Rechtliches
  2. Handelsbestätigung
  3. Richtlinien
  4. Regulatorische Publikationen (CCSV)