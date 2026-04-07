Beschwerdeverfahren (CCSV)

StartseiteRechtliche DokumentationBeschwerdeverfahren (CCSV)
Sollten Sie mit einem Finanzprodukt oder einer Dienstleistung, das/die Ihnen von Capital Com SV Investments Limited (nachstehend „das Unternehmen“) angeboten wurde, unzufrieden sein, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Beschwerde an complaint@capital.com. Damit Ihre Meldung schnellstmöglich bearbeitet werden kann, bitten wir Sie um folgende Angaben:
die Nummer Ihres Trading-Kontos,
der Grund Ihrer Beschwerde,
die Person oder Abteilung des Unternehmens, an die die Beschwerde gerichtet werden soll.
Alternativ können Sie auch das unten stehende Beschwerdeformular ausfüllen.
Wir haben ein internes Beschwerdemanagement eingerichtet, das für die gründliche Prüfung und Bearbeitung Ihrer Beschwerde zuständig ist.
Zur Lösung Ihrer Beschwerde werden die folgenden Schritte unternommen:
Innerhalb von fünf (5) Tagen bestätigen wir Ihnen den Eingang Ihrer Beschwerde und teilen Ihnen eine einmalige Referenznummer mit. Diese Nummer sollten Sie bei jeder weiteren Kontaktaufnahme mit uns, dem Financial Ombudsman und/oder der CySEC bezüglich Ihrer Beschwerde angeben.
Nach einer gründlichen Prüfung beantworten wir Ihre Beschwerde innerhalb von zwei (2) Monaten und informieren Sie über das Ergebnis unserer Untersuchung, die Maßnahmen, die zur Lösung der Angelegenheit ergriffen werden, und bieten Ihnen gegebenenfalls eine Lösung an. Sollten wir aufgrund der Komplexität der Beschwerde nicht in der Lage sein, innerhalb von zwei (2) Monaten zu antworten, werden wir Sie über die Gründe für die Verzögerung informieren und den Zeitraum angeben, innerhalb dessen wir unsere Prüfung abschließen können. Diese Frist darf nicht länger als drei (3) Monate ab dem Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde sein.
Sollte unsere endgültige Entscheidung Sie nicht vollständig zufrieden stellen, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde an den Financial Ombudsman wenden. Der Financial Ombudsman ist ein unabhängiger Dienst zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen zypriotischen Investmentfirmen und ihren Kunden. Setzen Sie sich bitte binnen vier Monaten nach Erhalt einer endgültigen Antwort von uns mit dem Financial Ombudsman in Verbindung, da dieser sonst möglicherweise nicht in der Lage ist, Ihre Beschwerde zu bearbeiten. Die Kontaktdaten des Financial Ombudsman werden in unserer endgültigen Antwort aufgeführt.