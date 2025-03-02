Das Wichtigste zum Krypto-Trading

Sie wissen nicht, worum es beim Krypto-Trading geht? Im Folgenden finden Sie einen Überblick über diesen sich schnell entwickelnden globalen Markt.

Was ist Krypto-Trading?

Das Traden von Kryptowährungen umfasst das Eingehen von Positionen auf steigende oder fallende Kurse von digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin oder Ether, mit Derivaten wie CFDs oder Knock-outs. Diese Methode ist dieselbe wie beim Traden mit etablierteren Asset-Klassen wie Aktien oder Rohstoffen, da Sie nur mit dem zugrunde liegenden Preis des Vermögenswerts traden, anstatt ihn direkt zu besitzen.

In der Regel traden Sie CFDs auf Kryptowährungen mit Hebel. Dies ermöglicht Ihnen den Zugang zum vollen Wert der Position mit einer relativ geringen Einlage, die als Margin bezeichnet wird. Das Traden mit Hebel ist riskant, da es sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößert.

Traden Sie hingegen Kryptowährungen mit Knock-outs, dann wissen Sie immer zu Beginn Ihres Trades, wie viel Sie riskieren.

Sie können Krypto-Positionen auch durch den physischen Kauf der digitalen Währung über Wallets und Börsen eingehen. Das bedeutet, dass Sie nicht auf einen fallenden Kurs spekulieren können und den vollständigen Wert der Position aufbringen müssen.

Warum Kryptowährungen traden?

Die Gründe für das Traden mit Kryptowährungen sind vielfältig und reichen von dem hohen Gewinnpotenzial, das sie sehen, über die Diversifizierung bis hin zu ihrer dezentralen Natur und der Zugänglichkeit des 24/7-Marktes. Assets wie Bitcoin haben in den letzten Jahren Phasen extremer Volatilität erlebt, die stark publik gemacht wurden. Dadurch wurden sie in der Populärkultur berüchtigt und ihr spekulativer Reiz hat sich verbreitet. Einige sehen Kryptos auch als potenzielle Absicherung gegen Fiatwährungsrisiken oder Inflation, andere schätzen die innovative Blockchain-Technologie, die ihnen zugrunde liegt.

Erfahren Sie mehr über Kryptos nach Marktgröße.

Warum Kryptowährungen mit Capital.com traden?

Wir bieten das Traden mit CFDs und Knock-Outs auf Kryptowährungen, wodurch Sie ein Exposure zu den Kursbewegungen von Kryptowährungen erhalten, ohne diese direkt kaufen zu müssen. Bei uns können Sie 450 digitale Vermögenswerte mit der Freiheit traden, sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse zu spekulieren.

Erkennen Sie potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit unseren intelligenten, intuitiven Charting-Tools und richten Sie Preisalarme ein, die Sie über wichtige Marktbewegungen informieren. Schützen Sie sich vor ungünstigen Marktbewegungen mit unserem Angebot an Risikomanagement-Tools, einschließlich Trailing-Stops, die positive Marktbewegungen festhalten und gleichzeitig vor Verlusten schützen.*

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*Stop-Losses sind nicht garantiert.