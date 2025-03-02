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Entdecken Sie unsere Trading-Plattformen 

Von unserer intuitiven Web-Plattform und responsiven App bis zu MT4 und TradingView, wählen Sie aus zwischen verschiedenen Trading-Plattformen, um Ihr Trading-Erlebnis zu verbessern.

Unsere Desktop-Plattform

Traden Sie auf einer benutzerfreundlichen Plattform mit fortschrittlichen Tools und vielem mehr.

Klare, intuitive Benutzeroberfläche

Erhalten all die Tools, die Sie benötigen, genau dann, wenn Sie sie brauchen. Wechseln Sie nahtlos zwischen benutzerfreundlichen Charts, unbegrenzten Watchlists, dem Live-Chat und mehr – alles mit einer unkomplizierten Funktionalität.

Innovative Analysetools

Von Bollinger Bands® bis zum MACD, schärfen Sie Ihre Analyse mit 100+ intuitiven Indikatoren der technischen Analyse und umfassenden Zeichentools auf sechs Chart-Typen.

Unbegrenzte Watchlists

Bündeln Sie Ihre Lieblingsmärkte in Listen und verfolgen Sie deren Entwicklung auf einen Blick, sobald Sie sich auf der Plattform einloggen.
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Unsere Trading-App

Erleben Sie unsere responsive App wo immer Sie sind, wann immer Sie traden möchten.

Nahtlose Navigation 

Nutzen Sie die Funktionen unserer Plattform mit Leichtigkeit und wechseln Sie mit einem einzigen Tippen zwischen Trading-Tickets, Kursen von Vermögenswerten und Ihren Watchlists.

Preisbenachrichtigungen

Ergreifen Sie jede Trading-Möglichkeit und erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, sobald ein Vermögenswert Ihr Kursziel erreicht.

Intelligente Feeds

Egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, verpassen Sie keine wichtigen Nachrichten, die sich auf die Märkte auswirken, die Sie traden.
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Trading-View-Trading-Plattform

Verbinden Sie Ihr Konto mit TradingView für ein unvergleichliches Trading-Erlebnis.

Exklusive, weltbekannte Charts

Stärken Sie Ihr Trading mit hochgradig interaktiven, responsiven und mobil-freundlichen Charts, gepaart mit 50+ intelligenten Zeichentools.

Finanzanalyse:

Nutzen Sie Informationen zu fundamentalen Bereichen und Kennzahlen, Finanzberichten, Bewertungsanalysen und historischen Unternehmensdaten für Ihre Positionen.

Schließen Sie sich einem lebhaften Netzwerk an 

Werden Sie Teil einer interaktiven Community von Gleichgesinnten und tauschen Sie Trading-Strategien über Livestreams und den Echtzeit-Chat aus.
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Die MT4-Plattform

Traden Sie auf MetaTrader 4, unterstützt durch fortschrittliche technische Analyse.

Zugriff auf aufschlussreiche Marktdaten

Profitieren Sie von Live-Kursen, historischen Kurscharts und Daten-Feeds, um Ihre Analysen zu verbessern.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von zusätzlichen Tools

Verbessern Sie Ihre technischen Fähigkeiten mit unseren Smart-Trader-Tools, darunter 30 beliebte technische Indikatoren und 24 Analyseobjekte.
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Das sagt die Branche über uns 1

Unsere intuitiven Produkte, unser engagierter Kundenservice und unsere stetige Innovation wurden immer wieder von einigen der führenden Autoritäten der Branche anerkannt. Hier sind einige unserer jüngsten Auszeichnungen.
award
BrokerChooser
Bester CFD-Broker (2026)
award
Trading.de
Beste Handelsplattform (2025) *
award
Good Money Guide
Bestes Handelskonto: Publikumspreis (2025)
award
Rankia Germany Awards
Bester Broker für Trading (2025)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Provisionen & Gebühren (2025)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Benutzerfreundlichkeit (2025)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Krypto-Trading (2025)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Bildung (2025)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: TradingView-Broker (2025)
award
Online Money Awards
Best Overall Trading Platform (2024)
award
Finder Forex Trading Platform Award
Forex-Handelsplattform mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis (2024)
award
Finder Forex Trading Platform Award
Beste Casual Forex-Handelsplattform (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
5-Sterne-Gewinner – App (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
5-Sterne-Gewinner – Selektive Plattform (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
5-Sterne-Gewinner – CFD-Anbieter (2024)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Kommissionen & Gebühren (2024)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Benutzerfreundlichkeit (2024)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Anfänger (2024)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Bildung (2024)
award
Deloitte Technology
#1 am schnellsten wachsende Technologieunternehmen in Zypern und im Nahen Osten (2023)
award
Online Money Awards
Bester CFD-Anbieter (2023)
award
Good Money Guide
Beste Trading-App (2023)
award
ForexBrokers.com
Am schnellsten wachsender Broker (2023)

Wir sind für Sie da

Unser Team ist für Sie da, um alle Ihre Fragen zu beantworten.

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Kontaktieren Sie unsere freundlichen, kompetenten Mitarbeiter rund um die Uhr.

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Nutzerfeedback und Bewertungen

Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-05-30
b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-03-13
S***** T*

Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

2025-07-02
s****************

Reviews for the homepages Reviews for the homepages 100% To comply with policies, fill in missing fields. D2 Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien . Summarize this table Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es

2025-05-19
N****** W*****

Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-07-02
L*** B******

Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

2025-04-25
B****** P*************

wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.

Unsere 4- und 5-Sterne-Bewertungen werden angezeigt. Die genauen Benutzerdaten wurden absichtlich anonymisiert, um die Privatsphäre gemäß den Anforderungen der DSGVO zu schützen.

4.8
Bewertungen
4.7
Bewertungen
4.7
4.6

FAQs

Was ist eine Trading-Plattform?

Eine Trading-Plattform ist eine Online-Oberfläche, die es Ihnen ermöglicht, Positionen auf Finanzderivate einzugehen, wie CFDs. Durch das Eingehen von Long- oder Short-Positionen auf Instrumente verschiedener Anlageklassen, wie Kryptowährungen, Aktien, ForexIndizes und Rohstoffe, können Sie auf die Kursbewegungen tausender zugrunde liegender Märkte spekulieren. 

Zu den von uns angebotenen Plattformfunktionen gehören der Zugang zu integrierten Finanznachrichten, zahlreiche technische Analysetools, die Ihnen dabei helfen, Entscheidungen auf der Grundlage historischer Kursentwicklungen zu treffen und unbegrenzte Watchlists, mit denen Sie die Kontrolle über die von Ihnen gehaltenen Positionen maximieren.

Was ist eine Trading-App?

Eine Trading-App ist ein mobiles Tool, welches Ihnen ermöglicht, verschiedene finanzielle Vermögenswerte, einschließlich Aktien, Forex und Rohstoffe über ein Smartphone oder Tablet zu traden. 

Bei Capital.com bietet Ihnen unsere benutzerfreundliche App Marktdaten in Echtzeit, intuitive Charting-Tools, eine einfache Auftragsplatzierung, Funktionen für das Portfolio-Management und mehr. Sie können den Komfort und die Flexibilität der Ausführung von Trades von überall aus, mit einer Internetverbindung, auf iOS oder Android genießen sowie wichtige fundamentale Nachrichten über unseren intelligenten Feed nutzen, um Informationen für Ihre Entscheidungen an den Märkten zu erhalten.

Was ist MT4?

MT4, auch bekannt als MetaTrader 4, ist eine beliebte Trading-Plattform, die sowohl von erfahrenen Tradern als auch von Einsteigern genutzt wird. Sie bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für das Trading von verschiedenen Finanzinstrumenten, einschließlich Forex, Indizes und Aktien.

MT4 bietet fortschrittliche Charting-Tools, eine Reihe von technischen Indikatoren, automatisierte Trading-Möglichkeiten und Marktdaten in Echtzeit. Sie können Ihr Capital.com-Konto ganz unkompliziert mit MT4 verbinden, wodurch Sie Zugang zu allen Funktionen erhalten, die das weltweite Trading-Erlebnis verbessern.

Was ist TradingView?

TradingView ist eine weitverbreitete Charting- und Analyseplattform mit einer sozialen Komponente. Ihre einfache Benutzeroberfläche ermöglicht Tradern den Zugriff auf fortschrittliche Charting-Tools, technische Indikatoren und Zeichentools sowie die Analyse und Visualisierung von Marktdaten für verschiedene Anlageklassen. Mit dem sozialen Element von TradingView können Sie Trading-Ideen, -Strategien und -Analysen mit einer globalen Community teilen, wodurch Ihre Trading-Aktivitäten um einen kollaborativen Ansatz erweitert werden.

Warum Capital.com? Diese Zahlen sprechen für sich

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Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.

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