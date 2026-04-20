21 Zeitrahmen, über 38 integrierte Indikatoren und 44 Analyseobjekte
64-Bit-Architektur mit Multi-Threading für höhere Stabilität und Ausführungsgeschwindigkeit
Unterstützung für algorithmischen Handel über EAs und die MQL5-Entwicklungsumgebung
Erstellen und personalisieren Sie Ihre eigenen Indikatoren, Skripte und Handelsroboter
Sechs Ordertypen, einschließlich Buy-Stop-Limits und Sell-Stop-Limits
Ausführung in vier Modi: Sofort-, Markt-, Anfrage- und Börsenausführung, passend zu Ihrem Handelsstil
Die Einrichtung von MetaTrader 5 auf Capital.com dauert nur wenige Minuten.
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Funktionalität
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MT5
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MT4
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Zeitrahmen
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21
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9
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Technische Indikatoren
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80+
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30
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Wirtschaftskalender
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✔️
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❌
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Strategietester
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Mehrkernfähig (Multi-Threading)
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Einkernig (Single-Threading)
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Hedging
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✔️
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✔️
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Anlageklassen
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Mehr (inkl. Aktien, ETFs)
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Forex & CFDs
MetaTrader 5 (MT5) ist eine Handelsplattform für mehrere Anlageklassen, bekannt für ihre fortschrittlichen Chartanalyse-Tools, schnelle Ausführung und Unterstützung beim algorithmischen Handel. Sie wird weltweit von Tradern genutzt, die in ihren Strategien mehr Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten suchen.
Laden Sie zunächst MT5 auf Ihr Gerät (Mac, Windows, Mobilgerät oder Web) herunter. Melden Sie sich mit Ihren Capital.com-Zugangsdaten an und erkunden Sie anschließend die Tools der Plattform – richten Sie Charts ein, fügen Sie Indikatoren hinzu und platzieren Sie Trades direkt über die Benutzeroberfläche.
Sobald Sie eingeloggt sind, wählen Sie Ihren Markt, den Ordertyp (Markt- oder Pending-Order), legen Sie Ihre Positionsgröße fest und klicken Sie auf „Kaufen“ oder „Verkaufen“. MT5 unterstützt sechs Arten von Pending-Orders, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie One-Click-Trading für eine schnellere Ausführung.