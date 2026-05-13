Ist Capital.com sicher?

StartseiteIst Capital.com sicher?
Ihre Sicherheit ist unsere Priorität. Hier erfahren Sie, wie wir Ihr Geld sowie Ihre Daten schützen und eine robuste Handelsplattform bereitstellen, der 857,000+ Trader weltweit vertrauen.
Ihr Geld wird von unserem Geld getrennt bei erstklassigen Banken aufbewahrt – es wird niemals für unsere Geschäftstätigkeiten verwendet (außer für bestimmte professionelle Kunden).
Wenn Sie ein Privatkunde sind, haben Sie Zugang zum Anlegerentschädigungsfonds, der Ihr Geld bis zu 20.000 € schützt.
Ihre Verluste können nicht unter Ihren Kontostand fallen.
Sie können Ihr Geld mit den Tools der App schützen, die Ihre Positionen automatisch schließen.
Die Sicherheit Ihrer Daten und Zahlungen wird durch unsere Konformität mit ISO 27001 und PCI DSS sichergestellt.
Sie können sich darauf verlassen, dass wir marktführende Sicherheitslösungen einsetzen, um Ihre Daten zu schützen.
Wir sind weltweit in fünf Finanzgerichtsbarkeiten reguliert, einschließlich der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Das bedeutet, dass Ihr Geld auf verschiedene Weisen geschützt ist.
Die von Ihnen bei uns eingezahlten Gelder sind entsprechend den europäischen Regulierungen geschützt. Das bedeutet, dass Ihr Geld auf getrennten Konten bei regulierten Banken gehalten wird. Wir können Ihr Geld niemals für unsere Geschäftstätigkeit nutzen. Für bestimmte Profi-Kunden gelten möglicherweise andere Bedingungen.
Im unwahrscheinlichen Fall unserer Zahlungsunfähigkeit sind Ihre Gelder durch den Anlegerentschädigungsfonds (ICF) bis zu 20.000 € geschützt. Bedenken Sie, dass dies keine Trading-Verluste deckt und nur für private Trader gilt – nicht für Profis.
In Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen verfügt Ihr Konto über einen Negativsaldo-Schutz. Das bedeutet, dass Ihre Trading-Verluste niemals das Guthaben auf Ihrem Konto übersteigen können.
In unserer App können Sie die Kontrolle darüber übernehmen, wie viel Sie riskieren, indem Sie einen garantierten Stop-Loss zu Ihrer Position hinzufügen. Dies stellt sicher, dass Ihre Position immer auf dem von Ihnen gewählten Stop-Niveau geschlossen wird, egal was passiert. Sie zahlen eine Gebühr, um einen Schutz vor Slippage zu garantieren, wenn Ihr Stop ausgelöst wird. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihr Geld verwalten.
Wir sind konform mit ISO 27001, dem weltweiten Maßstab für Informationssicherheit, und PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), wodurch weltweite Datensicherheitsmaßnahmen gewährleistet werden können.
Wir nutzen führende Lösungen zum Schutz vor Angriffen, einschließlich DDoS. Dies trägt dazu bei, die Stabilität und den ununterbrochenen Zugang zu Ihrem Konto sicherzustellen. Unser qualifiziertes Sicherheitsteam – eingestellt nach einem strengen Auswahlverfahren – überwacht kontinuierlich die Systeme, um Bedrohungen schnell zu erkennen und darauf zu reagieren.
Ihre Daten bleiben verschlüsselt, ganz unabhängig davon, ob sie gesendet oder gespeichert werden, dank unseres starken Internet Protocol Security Virtual Private Network (IPSec VPN), Transport Layer Security (TLS) und der algorithmischen Datenbankverschlüsselung. Unsere Infrastruktur basiert auf Rechenzentren und Cloud-Anbietern, die ein hohes Datensicherheitsniveau gewährleisten.
Wir verwenden ein Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC) E-Mail-Authentifizierungsprotokoll, um Phishing-Betrug zu verhindern. Außerdem schulen wir alle unsere Mitarbeiter regelmäßig zur Aufrechterhaltung der Cybersicherheit.
Dank des Identitäts- und Zugriffsmanagements können Ihre sensiblen Daten nur von autorisierten Mitgliedern unseres Teams eingesehen werden.
Erfahren Sie, warum über 857,000 Trader sich für Capital.com als ihren Broker entschieden haben.
Erfahren Sie mehr über unser Geschäftsmodell und wie wir unser Geld verdienen.