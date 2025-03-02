Die Grundlagen des Aktien-Tradings

Möchten Sie Einblicke in die Aktien- und ETF-Märkte? Hier finden Sie einige wichtige Informationen zur Welt des Kaufs und Verkaufs dieser Instrumente.

Was ist Aktien- und ETF-Trading?

Aktien- und ETF-Trading ist der Prozess des Kaufs und Verkaufs einzelner Unternehmensaktien oder von Anlagekörben (wie ETFs), in der Hoffnung, von Kursschwankungen zu profitieren.

Sie können Aktien oder ETFs direkt an einer Börse kaufen und verkaufen oder außerbörsliche (OTC) Derivate wie CFDs auf Basis ihres Preises traden.

Trader zielen in der Regel darauf ab, kurzfristige Marktbewegungen zu nutzen. Sie können Aktien oder ETFs kaufen, von denen sie erwarten, dass sie steigen, diese kurz halten und dann verkaufen, sobald der Markt steigt. Dies unterscheidet sich vom traditionellen Investing, das in der Regel den langfristigen Kauf und das Halten von Vermögenswerten umfasst. Wie bei allen Trading- und Anlageprodukten besteht stets sowohl die Möglichkeit von Verlusten als auch von Gewinnen.

Warum Aktien/ETFs traden?

Aktien und ETFs gehören zu den beliebtesten Märkten zum Traden. Aktien bieten ein Exposure gegenüber der Performance eines einzelnen Unternehmens, während ETFs eine breitere Auswahl an Vermögenswerten – von Sektoren und Indizes bis hin zu Rohstoffen und Anleihen – in einem einzigen Produkt abbilden.

Das Traden von Aktien und ETFs mit CFDs oder Knock-outs bietet Ihnen die Möglichkeit, sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse zu spekulieren, ohne den Basiswert physisch kaufen zu müssen.

Mit CFDs können Sie zudem Hebel nutzen, um Ihr Exposure zu erhöhen. Dies kann Ihre Gewinne, aber auch Ihre Verluste vergrößern, da beide auf dem gesamten Positionswert basieren.

Warum Aktien/ETFs mit Capital.com traden?

Wir bieten CFD-Trading und Knock-out-Trading auf über 4,000 globale Aktien und ETFs, sodass Sie an deren Kursbewegungen partizipieren können, ohne sie direkt kaufen zu müssen.

Wir bieten außerdem erweiterte Handelszeiten für wichtige US-Aktien, sodass Sie Kursbewegungen rund um Ergebnisveröffentlichungen traden können, die typischerweise nach Börsenschluss veröffentlicht werden.

Identifizieren Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte mit unseren intelligenten, intuitiven Charting-Tools und setzen Sie Preisalarme, um über bedeutende Marktbewegungen informiert zu werden. Schützen Sie sich vor ungünstigen Kursbewegungen mit unserer Auswahl an Risikomanagement-Tools, einschließlich Trailing-Stops, die Gewinne sichern und gleichzeitig Verluste begrenzen.*

Erfahren Sie mehr über Aktien-Trading und die Unterschiede zwischen Aktien-Trading und CFD-Trading.

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*Stop-Losses sind nicht garantiert. Garantierte Stop-Losses verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.