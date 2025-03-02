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Aktien- & ETF-Trading: heutige Live-Preise

Traden Sie CFDs und Knock-out-Optionen auf Tausende globaler Aktien sowie ETFs – einschließlich Tesla, Amazon, Apple, Meta und dem SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Aktien- und ETF-Märkte

Top-AbsteigerDie meistgehandeltenTop-AufsteigerDie volatilsten
VerkaufenKaufenSpread1T Änd.1D Charts
VerkäuferKäufer
TSLATesla Inc
MUMicron Technology Inc
NVDANVIDIA Corp
PLTRPalantir Technologies Inc
MSTRStrategy Inc
MSFTMicrosoft Corp
AMDAdvanced Micro Devices Inc
METAMeta Platforms Inc
SNDKSanDisk Corp
AMZNAmazon.com Inc
Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.

Die Grundlagen des Aktien-Tradings

Möchten Sie Einblicke in die Aktien- und ETF-Märkte? Hier finden Sie einige wichtige Informationen zur Welt des Kaufs und Verkaufs dieser Instrumente.

Was ist Aktien- und ETF-Trading?

Aktien- und ETF-Trading ist der Prozess des Kaufs und Verkaufs einzelner Unternehmensaktien oder von Anlagekörben (wie ETFs), in der Hoffnung, von Kursschwankungen zu profitieren.

Sie können Aktien oder ETFs direkt an einer Börse kaufen und verkaufen oder außerbörsliche (OTC) Derivate wie CFDs auf Basis ihres Preises traden.

Trader zielen in der Regel darauf ab, kurzfristige Marktbewegungen zu nutzen. Sie können Aktien oder ETFs kaufen, von denen sie erwarten, dass sie steigen, diese kurz halten und dann verkaufen, sobald der Markt steigt. Dies unterscheidet sich vom traditionellen Investing, das in der Regel den langfristigen Kauf und das Halten von Vermögenswerten umfasst. Wie bei allen Trading- und Anlageprodukten besteht stets sowohl die Möglichkeit von Verlusten als auch von Gewinnen.

Warum Aktien/ETFs traden?

Aktien und ETFs gehören zu den beliebtesten Märkten zum Traden. Aktien bieten ein Exposure gegenüber der Performance eines einzelnen Unternehmens, während ETFs eine breitere Auswahl an Vermögenswerten – von Sektoren und Indizes bis hin zu Rohstoffen und Anleihen – in einem einzigen Produkt abbilden.

Das Traden von Aktien und ETFs mit CFDs oder Knock-outs bietet Ihnen die Möglichkeit, sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse zu spekulieren, ohne den Basiswert physisch kaufen zu müssen.

Mit CFDs können Sie zudem Hebel nutzen, um Ihr Exposure zu erhöhen. Dies kann Ihre Gewinne, aber auch Ihre Verluste vergrößern, da beide auf dem gesamten Positionswert basieren.

Warum Aktien/ETFs mit Capital.com traden?

Wir bieten CFD-Trading und Knock-out-Trading auf über 4,000 globale Aktien und ETFs, sodass Sie an deren Kursbewegungen partizipieren können, ohne sie direkt kaufen zu müssen.

Wir bieten außerdem erweiterte Handelszeiten für wichtige US-Aktien, sodass Sie Kursbewegungen rund um Ergebnisveröffentlichungen traden können, die typischerweise nach Börsenschluss veröffentlicht werden.

Identifizieren Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte mit unseren intelligenten, intuitiven Charting-Tools und setzen Sie Preisalarme, um über bedeutende Marktbewegungen informiert zu werden. Schützen Sie sich vor ungünstigen Kursbewegungen mit unserer Auswahl an Risikomanagement-Tools, einschließlich Trailing-Stops, die Gewinne sichern und gleichzeitig Verluste begrenzen.*

Erfahren Sie mehr über Aktien-Trading und die Unterschiede zwischen Aktien-Trading und CFD-Trading.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Nachrichten, Einblicken und Analysen zum Aktienmarkt.

Erfahren Sie, was ein IPO ist und wie IPO-Trading funktioniert.

*Stop-Losses sind nicht garantiert. Garantierte Stop-Losses verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.

Weitere Einblicke in Aktien

Gewinnen Sie tiefere Einblicke in die Bewegungen an den Aktienmärkten und Handelszeiten – einschließlich der täglichen Gewinner und Verlierer sowie der globalen Börsenöffnungszeiten.

Börsenöffnungszeiten

Erfahren Sie, wann die globalen Aktienmärkte öffnen und schließen – inklusive wichtiger Handelssitzungen und regionaler Zeitzonen.
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Die größten Börsencrashs

Erhalten Sie im Folgenden eine Übersicht über die schlimmsten Börsencrashs seit 1929.
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Lesen Sie die Bewertungen – erfahren Sie mehr über uns

Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-05-30
b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-03-13
S***** T*

Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

2025-07-02
s****************

Reviews for the homepages Reviews for the homepages 100% To comply with policies, fill in missing fields. D2 Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien . Summarize this table Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es

2025-05-19
N****** W*****

Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-07-02
L*** B******

Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

2025-04-25
B****** P*************

wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.

Unsere 4- und 5-Sterne-Bewertungen werden angezeigt. Die genauen Benutzerdaten wurden absichtlich anonymisiert, um die Privatsphäre gemäß den Anforderungen der DSGVO zu schützen.

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Warum Capital.com? Diese Zahlen sprechen für sich

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Die obige Tabelle zeigt in Deutschland notierte Aktien-CFDs, die auf der Capital.com-Plattform verfügbar sind. Sie umfasst eine breite Auswahl führender deutscher Unternehmen, die an den wichtigsten Börsen gehandelt werden. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, um die aktuelle Marktverfügbarkeit und Preisentwicklung widerzuspiegeln.

Diese Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Kunden sollten stets ihre eigene Recherche durchführen, bevor sie eine Handelsentscheidung treffen.

Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.

Hebel vergrößern sowohl Gewinne als auch Verluste.