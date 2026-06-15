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Die volatilsten Aktien

Entdecken Sie die volatilsten Aktien von heute – und erstellen Sie ein Demokonto, um das Trading mit CFDs auf hochvolatile Aktien ohne Risiko für Ihr Kapital zu üben.

Aktien: Am volatilsten

Aktien mit einer hohen Volatilität können sowohl Chancen als auch Risiken bieten. Erfahren Sie mehr über potenziell hochvolatile Aktien und entscheiden Sie selbst, ob diese zu Ihrer Trading-Strategie passen.
ÜbersichtsseiteDie meistgehandeltenDie volatilstenTop-AufsteigerTop-Absteiger
VerkaufenKaufenSpread1T Änd.1D Charts
VerkäuferKäufer
ERAauERA FPO ''A''
0813Shimao Property Holdings Limited
XSD2Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF
AIFUAIX Inc
SNBRSleep Number Corp
BRUauBuru Energy
INTRUMIntrum AB
1918Sunac China Holdings Limited
SOSSOS Limited
CVNauCarnarvon Petroleum
Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.

Ein Leitfaden für die volatilsten Aktien

Was macht eine Aktie volatil?

Eine Aktie kann aufgrund zahlreicher Faktoren, die ihre Kursbewegungen beeinflussen, volatil werden. Dazu können gehören:

  • Veränderungen der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens
  • Verschiebungen der Marktstimmung
  • Bedeutsame Nachrichten wie Fusionen
  • Schwankungen der Wirtschaftsindikatoren
  • Breitere Markt- oder Sektorbewegungen

Die Aktienvolatilität kann außerdem durch die eigentliche Trading-Aktivität ansteigen, etwa durch ein hohes Handelsvolumen oder spekulatives Trading. Im Wesentlichen können alle Nachrichten oder Ereignisse, die potenziell die Wahrnehmung von Tradern in Bezug auf den zukünftigen Aktienwert verändern könnten, Volatilität verursachen.

Ist eine volatile Aktie schlecht?

Wenn Sie volatile Aktien traden möchten, bedenken Sie, dass eine volatile Aktie nicht automatisch schlecht ist, jedoch weist diese ein anderes Risikoprofil auf.

Volatilität bedeutet, dass der Kurs einer Aktie innerhalb eines kurzen Zeitraums stark in beide Richtungen schwanken kann. Zwar kann dies zu höheren potenziellen Renditen führen, aber auch ein höheres Risiko und das Potenzial für höhere Verluste beinhalten.

Ob eine volatile Aktie letztlich gut oder schlecht ist, hängt ganz von der Risikotoleranz, der Strategie und den finanziellen Zielen eines Traders ab.